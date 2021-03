Lando Norris zu Hamilton: 8. WM-Titel, dann Rücktritt 10.03.2021 - 13:09 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Lewis Hamilton und Lando Norris

​McLaren-Fahrer Lando Norris deutet an, dass Formel-1-Champion Lewis Hamilton nach einem achten WM-Titel 2021 den Helm an den Nagel hängen könnte: «Ich glaube, er weiss genau, was er machen will.»