Carlos Sainz & Charles Leclerc (Ferrari): Guter Start

​Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies ist sehr zufrieden damit, wie sich Vettel-Nachfolger Carlos Sainz bei Ferrari eingelebt hat. Der Franzose ist überzeugt: Ferrari hat ein bärenstarkes Fahrerduo.

Wenn Ferrari das neue Modell SF21 am 11. März für einen Filmtag auf den Bahrain International Circuit beginnt, dann wechselt sich am Im Frühling 2020 war klar: Sebastian Vettel wird ausrangiert, anstelle des Heppenheimers tritt neben Charles Leclerc (23) der 26jährige Madrilene Carlos Sainz an. Wir müssen bis ins Jahr 1968 zurückblättern, um bei Ferrari zu Jahresbeginn zwei so junge Piloten zu finden. Damals war der Neuseeländer Chris Amon 24, der Belgier Jacky Ickx erst 23.

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies sagt: «Wir haben eine sehr schwierige Saison hinter uns, die uns alle auf eine harte Prüfung gestellt hat, an der Strecke und im Rennwagenwerk. Wir haben versucht, aus unseren Fehlern zu lernen und in allen Bereichen zuzulegen, von welchen wir zugeben mussten – wir waren einfach nicht gut genug.»

«Es wird nicht einfach sein, das Ruder herumzuwerfen. Denn die Entwicklung ist beschränkt. Was die Technik angeht, so haben wir versucht, im Rahmen des Möglichen zu reagieren. Gleichzeitig müssen wir es als Rennteam schaffen, aus jedem GP-Wochenende das Beste zu holen, ungeachtet des Leistungsvermögens des Autos. Ich will von unserer Mannschaft saubere, starke Rennwochenenden sehen.»

Mekies ist überaus angetan davon, wie sich Carlos Sainz bei Ferrari eingearbeitet hat. Der 43jährige Franzose sagt: «Ich spüre von unseren beiden Fahrern positive Energie. Carlos hat sehr viel Zeit im Rennwagenwerk verbracht und hat sich schnell ins Team eingepasst.»

«Was Charles angeht, so ist er vor seiner dritten Saison mit Ferrari voll integriert. Er weiss sehr genau, was er will, und er ist sich als dienstälterer Ferrari-Fahrer seiner Verantwortung bewusst. Ich erlebe unsere beiden Piloten als zwei Männer, die sehr gut miteinander auskommen, die Chemie stimmt, und das kann fürs ganze Team nur positiv sein.»



«Ich sehe zwei Fahrer, die am gleichen Strang ziehen und sich verhalten, als wären sie schon lange aufeinander eingespielte Stallgefährten. Das lässt sich etwa gut erkennen an den Besprechnungen nach einem Einsatz im Rennsimulator. Der Austausch zwischen ihnen und den Technikern ist vorbildlich.»



«Klar ist es einfach, in einem Winter ein gutes Verhältnis zu haben. Aber ich merke, dass sie Spass daran haben, miteinander zu arbeiten. Und das ganz elementar – es geht ja nicht nur darum, was sie übers Auto sagen, es geht um die Energie, welche von ihnen ausgeht. Sie haben die richtige Einstellung, um 2021 zu einer wichtigen Stufe zu machen zurück auf dem Weg zur Spitze.»



Leclerc sagt über Sainz: «Ferrari ist eine grossartige Chance für ihn. Sainz hat 2020 gezeigt, dass er in den Rennen sehr konstante Leistungen erbringen kann. Wenn Carlos es so weit gebracht hat, dann braucht er keinen Rat. Er weiss haargenau, was er tut. Gewiss, ich kenne Ferrari besser, aber das ist auch schon alles.»



Sainz sagt über Leclerc: «In der ersten Saisonhälfte werde ich aufholen müssen, ich bin verglichen mit Charles im Rückstand. Er gehört sicher zu den stärksten Piloten in der Startaufstellung. Er hat eine eindrucksvolle Saison 2020 gezeigt, er kennt das Team durch und durch, er fährt auf der Höhe seines Könnens. Er ist zu einer starken Kombination aus Jugend und Erfahrung geworden. Mit seinem Wissensvorsprung und bei meinen nur eineinhalb Testtagen vor der Saison wird es für mich nicht leicht sein. Aber ich werde keinen besseren Massstab erhalten, um auf Speed zu kommen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi