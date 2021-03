Sebastian Vettel neu ein Pink-Panther: BWT-Vertrag

​Jahrelang waren die pinkfarbenen Force India/Racing Point ein Formel-1-Hingucker. Das Team aus Silverstone tritt 2021 in Grün und als Aston Martin an. Dafür ist aus Sebastian Vettel ein Pink-Panther geworden.

Man konnte das Rosa der Pink-Panther von Force India/Racing Point mögen oder nicht, aber Fakt war: Die Rennwagen fielen auf in hauptsächlich pinkfarbener Lackierung von Sponsor BWT (Best Water Technology). Anfang 2020 wurde der neue Wagen von Racing Point sogar am BWT-Hauptsitz in Mondsee präsentiert. Aus Racing Point ist Aston Martin geworden, das Team hat die Farbe von Pink zu British Racing Green gewechselt und mit Cognizant (IT-Dienstleister) einen neuen Titelsponsor gewonnen. Das nährte Spekulationen: Wo würde BWT nach vier Jahren mit Force India/Racing Point andocken? Bei Haas? Bei Williams? Antwort: nein, BWT bleibt bei Aston Martin, aber Pink ist nur noch ein Streifen an der Seite und an den Flügellippen.

Dafür ist Sebastian Vettel nun ein Pink-Panther: Der vierfache Formel-1-Champion hat in Bahrain ein komplett neues Helm-Design in BWT-Farben präsentiert. Hinter der Botschaft am Helm «Change the world, sip by sip» verbirgt sich das Ziel, unnötige Transporte von Wasserflaschen und damit verbunden den weltweiten Ausstoss von CO2-Emissionen zu reduzieren und zugleich auf die Verwendung von Einweg-Plastikflaschen grundsätzlich zu verzichten.

Sebastian Vettel: «Die Zukunft ist wichtig. Wir alle müssen unser Bestes tun, um sie lebenswert zu gestalten, vor allem für Kinder und junge Menschen. Jeder von uns trägt Verantwortung, und nur gemeinsam können wir viel bewegen. Gerade als Formel-1-Fahrer fühle ich mich verpflichtet, auf Herausforderungen aufmerksam zu machen und dabei zu helfen, bestmögliche Lösungen zu finden. Deshalb freue ich mich, in BWT einen Partner gefunden zu haben, der die gleichen Ziele anstrebt. Indem wir gemeinsam unnötigen Plastikmüll vermeiden, machen wir die Welt ein Stück besser, Schluck für Schluck.»

BWT-Geschäftsleiter Lutz Hübner: «Mit Sebastian konnten wir den idealen Botschafter gewinnen, der neben seinem sportlichen Erfolg unsere Mission perfekt vertritt, die Welt Schluck für Schluck ein bisschen besser zu machen. Sebastian ist nicht nur ein herausragender Sportler, sondern vor allem auch ein toller Mensch mit Prinzipien, einer klaren Meinung und Zivilcourage.»



Das erklärte Ziel ist es, Wasser überall auf der Welt in perfekter Trinkwasserqualität zur Verfügung zu stellen: Mit Hilfe der patentierten BWT-Technologien ist es möglich, lokales Wasser zu filtern und gleichzeitig mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen wie Magnesium, Zink und Silizium anzureichern.



Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen. Rund 5000 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, Kunden aus Privathaushalten, der Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit innovativen, ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungs-Technologien ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit Wasser zu geben.