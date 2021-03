Daniel Ricciardo (McLaren): «Das ist entscheidend»

​Alle reden in der Formel 1 immer davon, wie wichtig Aerodynamik und Motorleistung sind. McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo spricht einen anderen entscheidenden Punkt an, der oft übersehen wird.

Alpine-Rennstalldirektor Marcin Budkowski hat nach dem Bahrain-Test festgehalten: «Ich erkenne in der Formel 1 dieses Jahr kein Mittelfeld mehr, da ist nur ein Feld.» Dennoch lassen sich innerhalb dieses Feld die Klammern vorne und hinten setzen – Red Bull Racing-Honda hat das schnellste Auto, Haas das langsamste. Aber was passiert unter jenen Rennställen, die 2020 einen heissen Tanz um WM-Rang 3 austrugen? Wie wird der Mehrkampf ausgehen zwischen McLaren, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine, Alfa Romeo und Ferrari?

Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo hat sich bei McLaren gut eingelebt. Und er ist von der Darbietung seines Papaya-Renners überaus angetan. Dank des genialen Kniffs der McLaren-Truppe ist der zweitälteste und zweiterfolgreichste Rennstall der Formel 1 (hinter Ferrari) für die Saison 2021 prima aufgestellt.

Ricciardo sagt: «Als Neuling im Team bin ich noch immer am Lernen. Eine grosse Umstellung sind die Bremsen und wie der Wagen beim Verzögern reagiert. Als ich von Red Bull Racing zu Renault wechselte und dann von Renault zu McLaren, war das jeweils der markanteste Aspekt, bei dem ich mich umgewöhnen muss. Das habe ich bei McLaren noch nicht vollständig im Griff. Ich suche noch immer nach den Grenzen dieses Autos.»

Gerade für den WM-Dritten von 2014 und 2016 ist das Feingefühl für die Bremse elementar für seinen Fahrstil – keiner taucht auf der Bremse so wagemutig an die Innenseite seiner Gegner wie der 31jährige Australier. Daniel grinst: «Sobald ich mich ans Verhalten des McLaren gewöhnt habe, will ich das natürlich auch in Zukunft zeigen. Zunächst mal geht es um die Mechanik, also Pedalstellung und das Material, dann geht’s darum, das beste Gefühl für die Bremse zu finden.»



Der Eindruck der Piloten auf die Regeländerungen geht weit auseinander. Einige Piloten wie Kimi Räikkönen oder Max Verstappen sagen, der Wagen fühle sich mit weniger Abtrieb nicht anders an als zuvor. Ricciardo hat aber bemerkt: «Die Autos rutschen mehr, weil an der Hinterachse die Haftung fehlt. Alle Teams versuchen derzeit mit Volldampf, den verlorenen Abtrieb zurück zu gewinnen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2