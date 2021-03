Jenson Button: «Lewis Hamilton ist ein Titelfavorit»

Trotz der Probleme, die Lewis Hamiltons Mercedes-Team beim Bahrain-Test bekundete, ist sich Jenson Button sicher, dass der siebenfache Weltmeister auch in diesem Jahr der Gejagte sein wird.

Die Formel 1 startet an diesem Wochenende endlich in die neue Saison und die Experten rätseln schon seit den Wintertestfahrten in Bahrain über das Kräfteverhältnis in diesem Jahr. Da Mercedes auf dem Wüstenkurs einige Probleme bekundete, während Red Bull Racing sowohl im Renntrimm als auch auf einer schnellen Runde eine gute Figur machte, sehen einige Beobachter den schnellen Niederländer Max Verstappen als Favoriten im Titelkampf an.

Doch davon will der 23-Jährige nichts hören. Er betonte bei der Ziggo-Sport-Sendung «Formule 1 Café»: «Ich sehe mich überhaupt nicht in der Favoritenrolle. Wenn man in den letzten sieben Jahren so dominant war und ein so dominantes Auto hatte, wie Mercedes, dann ist man auch dann noch gut, wenn man den schlechtesten Unterboden hat. Also sehe ich sie immer noch als Favoriten.»

Der frühere GP-Star und 2009er-Weltmeister Jenson Button stimmt ihm zu. Der 41-jährige Brite prophezeit bei Sky Sports F1 zwar: «Hamilton wird in diesem Jahr einigen Gegenwind spüren, und ich bin mir sicher, dass er diesen begrüsst. Er hat seinen Teamkollegen Valtteri Bottas, der relativ konkurrenzfähig ist. Aber wenn du noch zwei Fahrer aus einem anderen Team hast, die um den Titel kämpfen, dann ist das Ganze noch aufregender.»

Gleichzeitig stellt Button aber auch klar: «Ich denke, Max wird Hamiltons Hauptgegner in dieser Saison sein. Ich freue mich wirklich auf das erste Rennwochenende. Ich denke, Lewis ist ein Titelfavorit und Mercedes ist es auch, denn sie haben die letzten sieben WM-Titel gewonnen. Sie haben die Erfahrung, um wieder vorne zu sein.»

«Allerdings hat die auch Red Bull Racing, denn sie haben auch schon vier Titel in Folge gefeiert», fügt der 15-fache GP-Sieger an. «Ich denke, diese beiden Teams werden uns einen unglaublich spannenden Kampf liefern. Das ist für die Formel 1 und alle Fans, die zuschauen, einfach nur grossartig. Und selbst wenn du ein Fan von Lewis bist, wünscht du dir diesen Wettkampf, und ich denke, er hat eine sehr gute Chance, seinen achten Titel einzufahren und der erfolgreichste Rennfahrer in der Formel-1-Geschichte zu werden.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi