Flavio Briatore: «Verstappen ist ein Titelkandidat»

Der frühere Renault-Teamchef Flavio Briatore lobt den Auftritt von Fernando Alonso im Bahrain-Qualifying und erklärt, warum er einen spannenden Zweikampf um den diesjährigen WM-Titel erwartet.

Jahrelang war Flavio Briatore einer der Protagonisten im Fahrerlager der Königsklasse, mittlerweile hat sich der frühere Teamchef von Renault aus der Formel 1 zurückgezogen. Das Geschehen im GP-Zirkus beobachtet der Italiener aber weiterhin mit Interesse und auch den Saisonauftakt in Bahrain liess er sich nicht entgehen.

Seine Prognose für den diesjährigen Titelkampf fällt wenig überraschend aus. Im «Adnkronos.com»-Gespräch erklärte der 70-Jährige: «Der Fight um die WM-Krone wird in diesem Jahr zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ausgetragen. Wir haben einen grossartigen Grand Prix in Bahrain erlebt und ich denke, der Niederländer ist in der Lage, um ganz vorne mitzukämpfen.»

Briatore erwartet zwar weiterhin eine Dominanz von Mercedes. «Aber Red Bull Racing kann sicherlich um den Titel kämpfen, wenn man sich Verstappens Performance am ersten Rennwochenende anschaut», ist er sich sicher.

Das frühere Team-Oberhaupt verpasste es auch nicht, sich zu seinem Schützling Fernando Alonso zu äussern. Der Formel-1-Rückkehrer schaffte es im Qualifying in die Top-10, fiel im Rennen aber wegen einer Sandwich-Verpackung, die sich in einer Bremsbelüftung verfangen hatte, aus. «Ich habe vor einiger Zeit mit ihm telefoniert und er war enttäuscht, auch wenn er natürlich wusste, dass dies die Position seines Teams ist.»

«Sie müssen alles aufs nächste Jahr setzen», erklärt der GP-Experte mit Blick auf die Regelrevolution, die 2022 umgesetzt wird. «Aber Fernando hatte im Rennen auch Pech mit diesem Plastikteil, das sich verfangen hatte. Im Qualifying hat er aber besser abgeschnitten, als es der Wert seines Autos hätte vermuten lassen.»

Und was sagt Briatore zum Auftritt von Sebastian Vettel? «Er hatte Mühe, fuhr sogar in ein Auto, während Stroll einen besseren Eindruck hinterliess. Aston Martin kann sich wie Ferrari weiter verbessern. Der Titelkampf wird aber zwischen Mercedes und Red Bull Racing ausgetragen werden», erklärt er.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi