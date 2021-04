Fernando Alonso: Wahrheit kommt erst nach F1-Abschied

Fernando Alonso hat sich entschieden, seine Autobiografie erst nach seinem Karriere-Ende zu veröffentlichen. Als Grund nennt der zweifache Weltmeister den Wunsch, die Wahrheit schreiben zu können.

Ursprünglich hatte Fernando Alonso den Plan gefasst, seine Autobiografie nach der Saison 2018 zu veröffentlichen, als er sich das erste Mal aus der Formel 1 verabschiedet hatte. Doch nach zwei Jahren, in denen er in der Langstrecken-WM und auch bei der Rallye Dakar antrat, ist der 39-jährige Spanier wieder in den GP-Zirkus zurückgekehrt.

Deshalb will der 32-fache GP-Sieger und zweifache Weltmeister die Veröffentlichung auf die Zeit nach dem Ende seiner GP-Karriere verschieben. Schliesslich hat er schon zuvor angekündigt, einige Wahrheiten über seine Zeit bei Renault und über die Querelen bei McLaren im Jahr 2007 zu enthüllen.

In einem Instagram-Live-Interview seines Alpine-Teams erklärte Alonso: «Ich arbeite bereits seit einigen Jahren an einem Buch, das eigentlich 2018 hätte erscheinen sollen, als ich die Formel 1 verliess. Doch nun haben wir den Erscheinungstermin schon seit einiger Weile verschoben, denn ich habe gemerkt, dass ich weiterhin Rennen fahre und nun bin ich wieder in der Formel 1 unterwegs.»

«Ich werde es aber veröffentlichen, wenn ich mit dem Rennfahren aufhöre, dann kann ich meine eigenen Erfahrungen und die Wahrheit erzählen», versprach der GP-Star auch. Wann das Buch erscheint, ist also unklar, aber der Titel des Werks steht schon: Die Autobiografie des illustren Asturiers soll schlicht «Racer» heissen.

