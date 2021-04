Fernando Alonso: Aero-Update für Imola-Wochenende

Alpine-Star Fernando Alonso und sein Teamkollege Esteban Ocon dürfen in Imola mit neuen Teilen ausrücken. Das Duo testet am Freitag auch einige Neuerungen, um die weitere Entwicklungsrichtung zu bestimmen.

Der Saisonauftakt verlief für das Alpine-Team enttäuschend, weder Fernando Alonso noch Esteban Ocon schafften es auf dem Wüstenkurs von Bahrain in die Punkte. Der zweifache Weltmeister wurde von einer Sandwich-Verpackung eingebremst, die sich in der Bremsbelüftung verfangen hatte, wodurch ein A521 zu überhitzen drohte.

Alonsos französischer Teamkollege konnte seine Hoffnungen auf einen Top-10-Platz begraben, nachdem ihn Sebastian Vettel in der ersten Kurve der 44. Rennrunde am Heck erwischte, was zu einem Dreher führte. Am Ende kreuzte der 24-Jährige die Ziellinie auf Position 13. «Wir waren natürlich enttäuscht, weil wir keine Punkte geholt hatten», gesteht Alpine-Direktor Marcin Budkowski rückblickend.

«Das Rennwochenende in Bahrain hat einige unserer Schwächen offenbart und wir arbeiten hart, um die paar Zehntel zu finden, die uns noch fehlen, um an der Spitze des Mittelfelds mitzumischen. Esteban und Fernando haben einen guten Job gemacht, wurden aber durch die Umstände eingebremst. Wir hoffen also, dass wir nun ein reibungsloses Wochenende erleben werden, um unser wahres Potenzial zeigen zu können», fügt der Ingenieur an.

Budkowski zählt auf das Aero-Update, das Alpine für das zweite Rennwochenende der Saison geschnürt hat. «Ich bin gespannt, wie unser Auto auf einem anderen Kurs als Bahrain abschneiden wird. Wir werden damit neue Daten sammeln können, die uns helfen, weiter nach vorne zu kommen. Wir kehren mit guten Erinnerungen an den Podestplatz im letzten Jahr nach Imola zurück und haben ein aerodynamisches Update dabei. Darüber hinaus wollen wir am Freitag auch einige Teile testen, die uns helfen sollen, die weitere Entwicklungsrichtung zu bestimmen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi