Charles Leclerc: Ferrari SF90 in bester Gesellschaft

Charles Leclerc hat für den Ferrari SF90, den er in der vergangenen Woche von der Scuderia bekommen hat, einen schönen Platz gefunden. Das GP-Auto steht in der exklusiven Sammlung von Fürst Albert.

Vergangenen Freitag gab es für Charles Leclerc eine schöne Bescherung: Bevor sich der Ferrari-Star nach Fiorano zum Test im SF71H von 2018 aufmachte, durfte er ein ganz besonderes Geschenk seines Brötchengebers entgegennehmen. Der Monegasse bekam den Ferrari SF90 von 2019 geschenkt, in dem er in seinem ersten Jahr in Rot seine ersten beiden GP-Siege in Belgien und Italien errungen hat.

Der Triumph in Monza ist ein ganz besonderer Meilenstein für das Talent aus Monte Carlo, das über seinen zweiten Sieg beim Ferrari-Heimspiel von 2019 schwärmte noch Monate später im F1 Instagram-Live-Chat: «Es war sehr, sehr speziell – so viele Leute drückten unserem Team die Daumen, einem so speziellen Team wie Ferrari.»

«Die ganze Woche hindurch baute sich der Druck auf, und es war einfach verrückt, als ich das Rennen schliesslich gewonnen habe. Als ich auf dem Podest stand, waren da tausende von Fans und 99 Prozent waren in Rot. Und als sie dann die Nationalhymne sangen, war es ein ganz besonderer Moment für mich», fügte Leclerc an.

Nun hat er für den GP-Renner, der die beiden aufeinanderfolgenden ersten Plätze ermöglichte, einen schönen Platz gefunden: Das Auto steht als Leihgabe in der Sammlung von Fürst Albert II. von Monaco, am gestrigen Dienstag wurde der Bolide an seinem neuen Standort in Anwesenheit des GP-Stars enthüllt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi