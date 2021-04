Stefano Domenicali: «Keine 2-Tages-Veranstaltungen»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali stellt sich in einem Video-Interview den unterschiedlichsten Fragen zur Zukunft der Formel 1 und verrät dabei, was er von den neuen Regeln erwartet und welche neuen Rennen geplant sind.

Als Stefano Domenicali das Formel-1-Zepter von Chase Carey übernahm, wusste der Italiener, dass ihn keine leichte Aufgabe erwartet. Denn die Königsklasse des Vierrad-Automobilsports befindet sich im Wandel, für 2022 sind umfassende Regeländerungen geplant, von denen sich der frühere Ferrari-Teamchef viel verspricht.

Im «StefaYES or StefaNO»-Video-Interview auf der offiziellen Formel-1-Seite erklärt der 55-jährige Italiener auf die Frage, ob die Renner spannender machen werden: «Ja, das ist das Ziel und es ist auch genau das, was wir brauchen.» Ein weiteres Ziel sei es, sicherzustellen, dass die Formel-1-Auto auch über 2021 hinaus die schnellsten Rennautos sein werden, betont Domenicali ausserdem.

Mit Blick auf das Kräfteverhältnis im aktuellen Feld hofft er auf ein Ende der Mercedes-Überlegenheit: «Bei allem Respekt für Toto Wolff und unsere Mercedes-Fans: Ich hoffe nicht, dass diese Dominanz weitergeht.» Auch bei der Frage, ob er glaube, dass Lewis Hamiltons Rekorde eines Tages gebrochen werden können, bleibt er diplomatisch: «Für Lewis hoffe ich, dass es nicht der Fall ist, aber für die anderen Fahrer hoffe ich, dass es machbar ist.»

Die Frage, ob Ferrari seiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahren im Titelkampf mitmischen wird, beantwortet der frühere Scuderia-Mann wenig überraschend mit einem Ja, genauso wie die Fragen nach einem zweiten WM-Lauf auf US-Boden und einem Rennen in Afrika in den nächsten Jahren. Ein klares Nein gibt es hingegen für die immer wieder diskutierte Idee, die Rennwochenenden auf zwei Tage zu kürzen. «Alle GP-Organisatoren haben den Wunsch geäussert, ihren Zuschauern das volle GP-Programm bieten zu wollen, und diesen Wunsch müssen wir respektieren.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi