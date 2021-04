Formel 1 in Kanada: Bangen um GP in Montreal

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Kanada-GP wegen der Coronakrise nicht veranstaltet werden. Auch in dieser Saison steht das Rennen, das für den 13. Juni geplant ist, auf wackligen Beinen.

Fällt der Kanada-GP erneut der Covid-19-Pandemie zum Opfer? Das Rennen, das bereits im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, ist für das Wochenende des 13. Juni geplant und soll demnach eine Woche nach dem Strassenrennen von Baku über die Bühne gehen. Doch angesichts der aktuellen Einreisebestimmungen und der erschwerten Finanzierung wird über eine Verlegung des Rennens in die Türkei spekuliert, wie die Kollegen von «Autoweek» berichten.

Allerdings sieht die Corona-Lage auch dort nicht rosig aus – erst am Mittwoch wurden die Beschränkungen als Reaktion auf die rasant zunehmenden Ansteckungszahlen verschärft. Vor allem Istanbul ist mit 800 Infektionen pro 100.000 Einwohner stark betroffen. Und die Strecke, auf der die Formel-1-Stars schon im vergangenen Jahr ausrücken durften, liegt vor den Toren der türkischen Metropole.

In Montreal bereiten das Zuschauer-Verbot und die Einreisebestimmungen Kopfzerbrechen. Denn wenn keine Formel-1-Fans an die Strecke kommen, lässt sichte Veranstaltung schlechter finanzieren. Hinzu kommt, dass für Einreisende eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben ist. Es gibt zwar Sonderregelungen für andere Profisportler in Kanada, die von einer verkürzten Quarantäne profitieren. Doch auch diese müssen sich derzeit sieben Tage lang isolieren – was für die vielbeschäftigten Formel-1-Stars immer noch zu lang ist.

Valerie Plante, die Bürgermeisterin von Montreal, betonte im Gespräch mit der Zeitung «La Presse»: «Wichtig ist, dass das Rennen in Montreal bleibt. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, muss es nächstes Jahr klappen.» Da für die Durchführung des Rennens auch Steuergelder nötig werden, die an anderer Stelle dringender gebraucht werden, sei eine Durchführung in diesem Jahr schwer vermittelbar. Die GP-Ausrichter verfügen über einen Vertrag für die Durchführung des Rennens bis 2029.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi