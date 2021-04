Imola-GP im Fernsehen: Verrückter Rekord in Italien

​Noch nie gab es einen Formel-1-WM-Lauf mit solch langer Bezeichnung: «Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna». GP-Bezeichnungen ohne Ländernamen sind nicht selten.

2020 kehrte die Formel 1 ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola zurück, aber der Traditions-GP hiess nicht mehr Grosser Preis von San Marino wie früher, sondern wurde nach der Region benannt – Emilia-Romagna. Es war einer von sechs WM-Läufen 2020 ohne Nationenbezeichnung, weil Rennpromoter ohne Zuschauer keine Einnahmen haben und staatliche Tourismusbehörden Zuschüsse an die Formel 1 zahlen, um Werbung für Fremdenverkehr zu machen.

Erstmals in 70 Jahren Formel 1 hiess 2020 ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark», doch WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel sind gar nicht selten, das zeigt unsere kleine Liste.

Abu Dhabi-GP in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).

Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA).



Dallas Grand Prix in den USA (1984).



Grand Prix von Europa (in den 50er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).



Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995).



Pescara Grand Prix (1957 in Italien).



Neben dem Steiermark-GP kamen 2020 hinzu: Grand Prix zum 70. Geburtstag der Formel 1, Grand Prix der Toskana in Mugello sowie Grosser Preis der Eifel auf dem Nürburgring – da das Namensrecht an der Bezeichnung Grosser Preis von Deutschland dem Automobilclub von Deutschland gehört, das 2020er Rennen jedoch vom ADAC organisier wurde, musste dieser einen anderen Namen tragen.



Ebenfalls neu: «Rolex Sakhir Grand Prix» in Bahrain, benannt nach dem Hauptsponsor und der Wüste, in welcher die Rennstrecke liegt.



Imola 2021 stellt einen verrückten Rekord auf, jenen für die wohl längste GP-Bezeichnung – «Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna». Wir nennen ihn am liebsten knackig kurz Imola-GP und zeigen Ihnen, wann Sie die ganze Action «made in Italy» verfolgen können.





