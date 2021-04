Martin Brundle: «Daniel Ricciardo braucht Geduld»

Daniel Ricciardo will mit McLaren an die WM-Spitze – das kann aber noch dauern, mahnt Martin Brundle

Für den früheren GP-Piloten Martin Brundle steht fest: Das Renault-Kapitel in Daniel Ricciardos Karriere war ein Fehler. Mit Blick auf die McLaren-Zukunft des Australiers mahnt der GP-Veteran zur Geduld.

Daniel Ricciardo traf 2018 die Entscheidung, das Red Bull Racing Team nach der Saison in Richtung Renault zu verlassen. Im Werksteam der Franzosen wollte der siebenfache GP-Sieger einen Neustart wagen, und schon bei der Bestätigung seines Wechsels gab es viele Skeptiker, die den Abgang beim Team aus Milton Keynes als Fehler bezeichneten.

Ricciardo fuhr denn auch nur zwei Jahre lang für den Rennstall aus Enstone und schaffte es dabei zwei Mal aufs Podest: Sowohl in der Eifel als auch in Imola gehörte der Australier in der vergangenen Saison als Dritter zur Top-3, am Ende verabschiedete er sich als WM-Fünfter und wechselte zu McLaren.

Für GP-Veteran und Formel-1-TV-Experte Martin Brundle steht fest: Der Wechsel zu Renault war von Anfang an ein Fehler. Dies betont der Brite im Podcast «In The Fast Lane». Gleichzeitig hat er auch Verständnis für den 31-Jährigen: «Er hätte wohl bei Red Bull Racing bleiben sollen, aber er hatte das Gefühl, dass die ganze Zuneigung des Teams Max Verstappen galt. Und das kann ich vollkommen verstehen. Renault war ein Fehler, was wir schon damals alle irgendwie vermutet haben. Aber ich denke, er musste einfach von Red Bull Racing weg.»

Nun will Ricciardo mit McLaren sein grosses Ziel erreichen, die WM-Krone zu erobern. Und Brundle stellt fest: «Das könnte seine letzte grosse Chance auf den Titel sein.» Der 61-Jährige erklärt: «Ich bin mit Daniel aus Bahrain zurückgekehrt und hatte mich gut mit ihm unterhalten. Er ist immer noch so, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe, er ist sehr zugänglich. Ich bin ein grosser Fan von ihm, von der Art, wie er fährt, von der Art, wie er den Job erledigt.»

Brundle mahnt aber auch: «McLaren hat einen neuen Windkanal, aber ich denke, es wird zwei bis drei Jahre dauern, bis dessen Vorteil zu sehen sein wird. Er braucht Geduld. Wenn er die hat und auch das Team geduldig ist, können sie ihn wieder an die Spitze bringen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi