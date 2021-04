Fernando Alonso (Alpine): «Da kommt noch mehr»

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso ist von den jüngsten Verbesserungen des Alpine-Rennwagens ermutigt: «Ich weiss, dass die neuen Teile eine Verbesserung erzeugen.»

Alpine hatte angekündigt, am zweiten Rennwochenende einige Verbesserungen an die metallic-blauen Wagen von Fernando Alonso und Esteban Ocon zu bringen: Zu entdecken waren in Imola eine Frontflügel-Endplatte neu mit Stufe, anders geformte Flaps am mehrteiligen Frontflügel, eine geänderte Version des Luftleit-Elements unter der Fahrzeugnase sowie Änderungen am Boden, im heiklen Bereich vor den Hinterrädern.

Im ersten freien Training liess damit Fernando Alonso auf Rang 7 aufhorchen, im zweiten Training bewahrheitete sich, was der 32fache GP-Sieger vor dem Imola-Wochenende festgehalten hatte: «Die Leistungsdichte im Mittelfeld ist enorm, wenn du deine Leistung nicht auf den Punkt bringst, bedeuten wenige Zehntelsekunden gleich einen Absturz um sechs, sieben oder acht Ränge.» Alonso in T2 Dreizehnter.

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 sagt: «Das war ein guter Freitag, denn wir konnten unser Programm ohne Schwierigkeiten durcharbeiten. Abgesehen von einigen Zwischenfällen, welche das Trainingsprogramm unterbrochen oder beendet haben, gibt es nichts zu monieren. Ich weiss, dass die neuen Teile eine Verbesserung erzeugen. Und da kommt noch mehr. Ich war im vergangenen Jahr ja nicht am Fahren, also war es ein schönes Gefühl, mit einem aktuellen Auto auf dieser Strecke zu fahren.»

Alonsos Stallgefährte Esteban Ocon stolperte im ersten Training über Sergio Pérez, nach einem Missverständnis zwischen den beiden. Esteban: «Zum Glück konnten meine Jungs den Wagen zum zweiten Training hin rechtzeitig reparieren. Noch bin ich mit der Fahrzeugbalance nicht ganz happy, aber das wird schon.»





2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857





1. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,564 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,605

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,622

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,796

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,888

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:16,888

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:17,457

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:17,489

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,739

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,769

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,866

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,883

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,935

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,984

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,058

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,228

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,360

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,823

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,480

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,781