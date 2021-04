Imola-GP im Fernsehen: Hohn und Spott der Stars

​Wer am 18. April den Sieg beim WM-Lauf von Imola erobert, wird eine ziemlich skurrile Trophäe mit nach Hause nehmen. Nicht immer zum Vergnügen der Stars, wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel betont haben.

Für den kommenden WM-Lauf in Imola hat Pirelli als Hauptsponsor eine Siegertrophäe in Auftrag gegeben. Hinter dem Blitz aus poliertem Aluminium steht die Künstlerin Alice Ronchi. «Ich war inspiriert durch Rennwagen aus den 1950er Jahren, durch die Landschaft, in welcher Imola liegt, sowie durch die griechische Mythologie mit Zeus. Der Blitz ist ein Symbol für Macht, Speed, Spannung und Stärke.»

Ob die Rennfahrer das zu schätzen wissen? Stars wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton haben in den letzten Jahren irritiert auf gewisse Siegerpokale reagiert. Vettel sagte im Anschluss an den Mexiko-GP 2019, zum Entsetzen von Seriensponsor Heineken: «Wir haben ein grossartiges Rennen, aber dann kriegst du Scheisspokale, die langweilig aussehen. Vielleicht sollten wir künftig lieber auf etwas Traditionelles setzen. Hier ist überall Heineken zu sehen. Dann braucht man den blöden Stern nicht auch noch auf dem Pokal.»

Vettel erhielt Rückendeckung von Daniel Ricciardo. Der Australier sagte: «Ich kann das Vettel nachfühlen – da fährst du dir die Seele aus dem Leib, und du schaffst es aufs Podest, das ist etwas Besonderes, also willst du auch ein Zeichen der Anerkennung erhalten, nichts Künstliches aus der Marketing-Abteilung eines Unternehmens.»

«Wir Fahrer haben damals in Mexiko eine handbemalte Tequila-Flasche erhalten, das hatte Klasse, das zeugte von Kultur und Geschichte. Die meisten Veranstalter könnten so viel mehr machen, um Land und Leute zu verkörpern, und nicht den Sponsor. In Ungarn etwa gibt es grandiose Vasen. Das ist eigenwillig, das hat was für sich!»

Ich weiss noch, wie Lewis Hamilton während des ersten Interviews auf dem Silverstone-Siegerpodest 2014 über die Flamme der Bank Santander sagte: «Hey, wo ist eigentlich der goldene Pokal? Der hier fällt bereits auseinander ...» Die Vertreter der Bank waren wenig amüsiert.



Wie sich das Imola-Wochenende entwickelt, erleben die meisten Fans vor dem Fernseher oder online mit. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.





