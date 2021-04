Otmar Szafnauer (Aston Martin): «Vettel braucht Zeit» 16.04.2021 - 14:38 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Sebastian Vettel © LAT Otmar Szafnauer Zurück Weiter

​Aston Martin ist in Bahrain enttäuschend in die Saison gestartet: Nur ein WM-Punkt mit Lance Stroll, Sebastian Vettel mit verpatztem Wochenende. Was Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer zu sagen hat.