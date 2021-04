Lewis Hamilton: Zweifel wegen Max Verstappen

​Zwei Trainings in Imola, zwei Mal beide Mercedes mit den besten beiden Zeiten. Formel-1-Champion Lewis Hamilton erklärt, wieso die Weltmeister in Italien stärker sind als zuvor in Bahrain. Aber er hat auch Zweifel.

Mercedes gibt wieder den Ton an. Die Dauer-Weltmeister belegten in beiden Imola-Trainings die ersten zwei Plätze, jeweils mit Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton, und dem früheren GP-Piloten Martin Brundle fiel entlang der Strecke auf: «Der Wagen liegt jetzt endlich so gut, wie wir das von einem Mercedes in den vergangenen Jahren gewohnt sind – kein Vergleich zu Bahrain.»

Rückstand von Lewis Hamilton auf Bottas im ersten Training: 41 Tausendstelsekunden. Rückstand im zweiten: eine Hundertstelsekunde – 1:15,551 für den Finnen, 1:15,561 für den Engländer. Die Frage ist nun: Ist ein offensichtlich besseres Handling das Ergebnis harter Arbeit bei Mercedes seit Bahrain oder ist das einer anderen Pistencharakteristik zu danken?

Der 96fache GP-Sieger Hamilton gibt zur Antwort: «Ich glaube, beides trifft zu. Die Mercedes-Leute haben sehr hart daran gearbeitet, gewissen Schwächen des Autos auf die Spur zu kommen. Wir haben viel an der Abstimmung gearbeitet. Aber ich glaube gleichzeitig, dass uns die Strecke eher entgegenkommt als Bahrain.»

Das ist interessant, denn Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin hatte vor dem Imola-Wochenende zu bedenken gegeben: «Wir hatten Mühe mit der Hinterachse in Bahrain, und Highspeed-Passagen sind derzeit nicht unsere Stärke. Leider gibt es davon in Imola jede Menge.»



Lewis Hamilton weiter: «Hier hat die Abstimmung von der ersten Runde an gepasst. Wir mussten nur kleine Änderungen vornehmen, nichts Gravierendes. Es gab auch in Sachen Standfestigkeit nichts zu beanstanden, der Speed stimmt.»



«Die Piste entwickelt sich so, wie wir das von einer Rennstrecke normalerweise gewohnt sind. Es ist etwas wellig, aber die Bahn bietet gute Haftung – die Reifen funktionieren hier wirklich gut.»



Was bedeutet dieses Freitag-Ergebnis für den weiteren Verlauf des Wochenendes? Lewis bleibt vorsichtig: «Wir haben das Beste von Red Bull Racing noch nicht gesehen. Bislang scheint es mir, hatten sie kein wirklich sauberes Training, mit Problemen für beide Fahrer. Es wird morgen sehr spannend sein zu sehen, wie schnell sie wirklich sind.»





2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857

1. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,564 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,605

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,622

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,796

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,888

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:16,888

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:17,457

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:17,489

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,739

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,769

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,866

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,883

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,935

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,984

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,058

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,228

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,360

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,823

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,480

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,781