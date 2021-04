Sebastian Vettel (Aston Martin): Was in Imola nervt

​Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist fest davon überzeugt: Das wird schon mit Sebastian Vettel. Der Heppenheimer nach dem ersten Trainingstag in Imola: «Ich fühle mich im Wagen wohler.»

«Mit jeder Runde fasst er mehr Vertrauen ins Auto.» Das ist die Einschätzung von Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer über die Situation von Sebastian Vettel bei den Grünen. Während sich Aston Martin im Mittelfeld schwertut, bleibt für den vierfachen Weltmeister die erste Referenz der eigene Stallgefährte – und da liegt Vettel noch hinten.

Lance Stroll war im ersten Training Achter, mit einer Bestzeit von 1:17,489 min. Vettel kam auf Rang 14 auf 1:17,984, Rückstand also eine gute halbe Sekunde. Im zweiten Training belegte der Kanadier Stroll den zehnten Platz, mit 1:16,737. Vettel kam auf 1:17,092, das bedeutete Rang 15.

Wie lässt sich das alles einordnen? Der 53fache GP-Sieger Vettel sagt nach den ersten beiden Trainingsstunden: «So weit ist das ganz gut gelaufen heute. Wir haben ein paar neue Teile am Auto, und dadurch konnten wir einen kleinen Schritt nach vorne machen. Das spürt man im Auto schon.»

«Aber wo wir genau stehen, das wissen wir noch nicht, dazu war heute zu viel los. Es war bei eher kühler Temperatur auch nicht einfach, gerade auf einer ersten Runde mit den Reifen den Schuss hinzubekommen. Aber insgesamt fühle ich mich im Wagen wohler. Wir haben nach den Lektionen von Bahrain den Wagen anders abgestimmt.»



Was den Heppenheimer in Imola bislang nervt: «Die Trainings sind ja jeweils nur noch eine Stunde lang. Das führt dazu, dass sehr viel los ist. Das Einzige, was mich heute gestört hat, ist, dass ich keine freie Runde hatte.»





2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857





1. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,564 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,605

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,622

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,796

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,888

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:16,888

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:17,457

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:17,489

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,739

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,769

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,866

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,883

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,935

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,984

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,058

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,228

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,360

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,823

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,480

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,781