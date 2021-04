Toto Wolff (Mercedes): «Die Jagd macht Spass» 16.04.2021 - 16:31 Von Agnes Carlier

Formel 1 © LAT Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff

In Imola gab Valtteri Bottas am Trainingsfreitag in beiden Sessions das Tempo vor. Dennoch verweist Toto Wolff auf die Stärke von Red Bull Racing und betont: «Sie haben das schnellere Paket.»