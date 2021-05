Otmar Szafnauer: Freude über Vettels Fortschritte

Sebastian Vettel schaffte es im Qualifying zum Portugal-GP zum ersten Mal in diesem Jahr in die Top-10 und erklärte hinterher zufrieden. «Ich fühle mich wohler.» Das freut auch Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer.

Am Ende wurde es der zehnte Startplatz für den Portugal-GP: Sebastian Vettel war im letzten Abschnitt des Qualifyings in Portimão nicht ganz so stark unterwegs wie in den beiden Segmenten zuvor. Dennoch durfte er sich freuen, denn er hatte nicht nur seinen Teamkollegen Lance Stroll im Qualifying-Duell geschlagen, sondern auch zum ersten Mal seit seiner Aston Martin-Verpflichtung den Q3-Einzug geschafft.

«Ich bin nach dieser Session sehr viel glücklicher als zuvor», jubelte der 33-Jährige aus Heppenheim, und fügte an: «Wir starten von einem Top-10-Platz und sind mitten im Kampf um wichtige Punkte. Langsam läuft es besser für mich, alles wird immer routinierter und das hilft mir, mich ganz aufs Fahren zu konzentrieren.» Gleichzeitig warnte der vierfache Weltmeister: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns und ich lerne immer noch viel über das Auto, aber ich fühlte mich im Auto schon wohler.»

Auch Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer war zufrieden. «Es ist super, dass Sebastian das Auto in den Griff bekommen hat. Wir haben vor dem Qualifying ein paar Änderungen an der Fahrzeugabstimmung vorgenommen und diese haben offenbar ganz gut funktioniert, denn im Q1 und im Q2 war er wirklich gut unterwegs. Im Q3 war er nicht ganz so konkurrenzfähig und landete deshalb auf dem zehnten Platz.

Vettel selbst erklärte selbstkritisch: «Die Bedingungen waren trotz des Sonnenscheins knifflig, denn die Windböen waren ziemlich unberechenbar. Meine letzte Runde in Q3 war nicht die beste. Die Windrichtung hatte sich wieder geändert, und dadurch habe ich etwas Zeit verloren, was bei einem so engen Mittelfeld sehr kostspielig ist.»

Qualifying Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,348 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,355

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,746

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,890

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,039

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,042

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,116

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,306

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,375

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,659

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,109

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,216

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,463

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,812

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,839

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,913

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,285

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,912