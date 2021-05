Fernando Alonso: «Das Wetter war nicht die Ursache»

Fernando Alonso musste sich im Portugal-Qualifying mit dem 13. Platz begnügen, während sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon die sechstschnellste Runde drehte. Nach dem Abschlusstraining war der Spanier ratlos.

Fernando Alonso erlebte in Portimão ein enttäuschendes Abschlusstraining. Der zweifache Champion blieb im Q2 auf Position 13 hängen, während sein Alpine-Stallgefährte Esteban Ocon die viertschnellste Q2-Runde drehte. Dabei war der Franzose 0,87 sec schneller als der Altmeister auf seiner schnellsten Runde. Im Q3 sicherte sich Ocon den sechsten Startplatz und zeigte damit, was auch für seinen spanischen Teamkollegen möglich gewesen wäre.

Alonso wunderte sich nach dem Rennen: «Das Wetter war nicht die Ursache, das Auto war ganz anders als noch im dritten freien Training, das wenige Stunden zuvor stattfand. Der Unterschied betrug acht Zehntel oder fast eine Sekunde, wenn man die Spritmenge berücksichtigt, und deshalb müssen wir uns anschauen, was passiert ist. Es war viel schwieriger, eine gute Rundenzeit hinzubekommen.»

Fürs Rennen rechnet sich der 32-fache GP-Sieger dennoch gute Chancen auf Punkte aus: «Das Auto ist gut, man spürt den Fortschritt, den wir mit dem Imola-Update gemacht haben und ehrlich gesagt, hat uns überrascht, wie gut es lief. Wenn das Auto wie im ersten und zweiten Training ist, dann können wir nach vorne kommen.»

«Wir müssen aber erst herausfinden, ob es an der Aerodynamik oder den Reifen lag, dass es im Qualifying nicht so gut lief. Letztlich werden die Punkte aber erst im Rennen vergeben, es ist also noch alles offen. Das Team hat zwei strategische Optionen für mich zur Auswahl und ein Startplatz ausserhalb der Top-10 ist vielleicht gar nicht so schlecht», betonte der Asturier daraufhin.

Qualifying Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,348 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,355

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,746

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,890

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,039

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,042

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,116

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,306

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,375

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,659

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,109

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,216

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,463

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,812

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,839

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,913

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,285

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,912