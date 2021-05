Toto Wolff (Mercedes): Red Bull Racing ist schneller 02.05.2021 - 10:58 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Toto Wolff und Valtteri Bottas

​Stell dir vor, es ist Formel 1, und keiner will Favorit sein: Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schieben sich die Favoritenrolle auch in Portugal hin und her.