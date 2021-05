Ferrari-Star Charles Leclerc: «Ein reibungsloser Tag»

Charles Leclerc ist stark ins vierte Kräftemessen der Saison gestartet. Der Monegasse drehte im ersten Training die fünftschnellste Runde und verbesserte sich am Nachmittag auf den dritten Platz.

Der Rückstand von Charles Leclerc auf die Bestzeit von Valtteri Bottas betrug im ersten freien Training in Barcelona noch fast eine halbe Sekunde, der Ferrari-Hoffnungsträger reihte sich damit auf dem fünften Platz der ersten Zeitenliste ein. In der zweiten Session verkürzte er den Abstand zur Bestzeit von Lewis Hamilton auf 0,165 sec und war damit der Drittschnellste im Feld.

In beiden Trainings war der 23-Jährige damit der schnellere der beiden Ferrari-Fahrer, in der ersten Session trennten Leclerc und Carlos Sainz nur 24 Tausendstel, der Spanier war damit der sechstschnellste der ersten Trainingsstunde. Am Nachmittag wuchs der Rückstand auf Leclerc auf mehr als drei Zehntel an, womit sich der Lokalmatador mit dem achten Platz begnügen musste.

Für Leclerc stand nach der Arbeit fest: «Das war ein sehr guter und sauberer Tag für uns. Ich habe meine Herangehensweise im Vergleich zu Portimão etwas angepasst – ich nehme nun Schritt für Schritt – und ich fahre einfach sehr viel besser. Auch das Auto fühlt sich besser an, deshalb hoffe ich, dass wir auf diesen starken Start aufbauen können.»

«Das Qualifying wird entscheidend», mahnte Leclerc angesichts der überholfeindlichen Strecke. Und er fügte kämpferisch an:«Aber wir wissen, wo wir uns verbessern können und müssen. Mal schauen, ob wir einen guten Job machen und in jenen Bereichen zulegen können, in denen wir noch Mühe haben»

2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753