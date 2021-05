Christian Horner: Hoffnung für Max Verstappen

​Nach dem Grossen Preis von Spanien liegt der Niederländer Max Verstappen (Red Bull Racing) 14 WM-Punkte hinter Leader Lewis Hamilton (Mercedes). RBR-Teamchef Christian Horner macht Max Hoffnung.

Es ist ein Widerspruch, aber es ist auch die Wahrheit: Red Bull Racing-Honda und Max Verstappen fordern Dauer-Weltmeister Mercedes 2021 heraus, aber ausgerechnet jetzt ist Lewis Hamilton ein fast perfekter erster Saisonteil gelungen – drei Siege und ein zweiter Platz aus den ersten vier Rennen.

Verstappen reist mit 14 Punkten Rückstand auf Hamilton im WM-Zwischenklassement nach Monaco, aber RBR-Teamchef Christian Horner ist überzeugt davon, dass sich das Blatt schon bald wenden kann. Der Engländer sagt im Anschluss an den vierten WM-Lauf: «Mercedes kann im Rennen ein leicht höheres Tempo anschlagen als wir, und sie sind auch in Sachen Reifenverschleiss besser.»

«Uns war von Anfang an klar, dass die Strecken von Portugal und Spanien ihnen in die Hände spielen würden. Aber wir sind Mercedes tüchtig auf die Pelle gerückt, und wenn es uns gelingt, noch mehr Potenzial dieses Autos zu erschliessen, dann wird das ein knapper Wettlauf.»

Wie sieht man das bei Mercedes? Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin: «Ich bin nicht der Ansicht, dass man nach vier Rennen schlüssig sagen kann, welches Auto das bessere ist oder welches die Reifen eher schont. Wir sammeln noch immer Daten über die verschiedenen Rennstrecken. Was wir bislang sehen konnten – unser Auto liegt etwas neutraler und ist sanfter zu den Hinterreifen, der Reifenverschleiss bei uns ist vorn und hinten gleichmässiger. Aber ob das nun eine echte Charakteristik des Autos ist oder an einer guten Abstimmung auf die jeweilige Rennstrecke liegt, das ist uns selber noch nicht so klar.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0