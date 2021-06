Lewis Hamilton (11.): «Eigentlich ein guter Tag»

Mercedes-Star Lewis Hamilton bekundete nach dem schwierigen Monaco-Wochenende auch beim Auftakt ins Baku-Kräftemessen Mühe. Der Titelverteidiger schaffte es im zweiten Training nicht in die Top-10.

Bereits im ersten freien Training auf dem Baku-Stadtkurs musste sich Lewis Hamilton mit der siebten Position begnügen. Am Ende fehlten dem Weltmeister sieben Zehntel auf die erste Bestzeit des Tages, die Titelkontrahent Max Verstappen in den Asphalt gebrannt hatte. In der zweiten Session vergrösserte sich der Rückstand auf mehr als eine Sekunde.

Hamilton war damit nur Elftschnellster und blickte entsprechend ratlos in die TV-Kameras, als er nach getaner Arbeit interviewt wurde. «Ganz ehrlich, generell hatte ich einen wirklich guten Tag, es lief alles ganz sauber ab und ich konnte die nötigen Runden drehen», erklärte er. «Es gab kaum Fehler, ich hatte nur einen Verbremser im ersten Training. Aber ich hatte im Grossen und Ganzen das Gefühl, dass ich gut fuhr.»

«Das Auto fühlte sich im ersten Training besser an. In der zweiten Session war einfach nicht mehr möglich», seufzte der 98-fache GP-Sieger. Und er gestand unumwunden: «Wir sind definitiv ein ganzes Stück weit weg und ich denke, bei der Analyse der Daten werden sich alle fragen, wie wir uns verbessern können.»

«Der Longrun lief etwas besser», fügte Hamilton eilends an, schilderte aber auch: «Ich fuhr am Limit, aber das Auto hat halt seine Grenzen. Es gibt Bereiche, in denen ich schneller sein sollte, aber dazu fehlte mir schlicht der Grip. Wir werden aber daran arbeiten, und natürlich ist es nicht einfach, wenn es nicht für die Top-10 reicht. Ich weiss wirklich nicht, warum wir da stehen, wo wir jetzt sind. Wie gesagt: Insgesamt war es ein guter Tag, ich war einfach nicht schnell genug.»

2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983

1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945