Sergio Pérez (1): «Endlich verstehe ich das Auto» 04.06.2021 - 19:04 Von Agnes Carlier

Formel 1 © LAT Sergio Pérez

Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez erlebte in Baku den bisher besten Trainingsfreitag in diesem Jahr. Der Mexikaner drehte im zweiten Training die schnellste Runde, nun will er im Qualifying die Pole erobern.