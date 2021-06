Mick Schumacher: «Kleines Licht am Ende des Tunnels»

Haas-Rookie Mick Schumacher konnte in Baku zwar keine WM-Punkte erobern. Mit dem 13. Rang fuhr der junge Deutsche aber sein bisher bestes GP-Ergebnis ein. «Ich denke, das Rennen war für alle schwierig», erklärte er.

Das Rookie-Duo des Haas-Teams schaffte es in Baku, das bisher beste Ergebnis dieser Saison einzufahren: Mick Schumacher kreuzte die Ziellinie auf Position 13 liegend – direkt vor seinem Stallgefährten Nikita Mazepin. Die beiden Formel-1-Neulinge profitieren natürlich auch von den Ausfällen der Konkurrenz – am Ende kamen nur 16 Autos ins Ziel.

Die Freude über das Resultat wurde dadurch aber keineswegs getrübt. Haas-Teamchef Günther Steiner jubelte: «Das war heute ein sehr spannendes Rennen, und zwar in jeder Hinsicht. Letztlich haben wir unser bestes Ergebnis in dieser Saison eingefahren, und das freut mich für jeden Einzelnen im Team.»

Der Südtiroler macht sich aber nichts vor. «Da, wo wir derzeit stehen, ist es sehr schwierig, ein solches Resultat einzufahren», stellte er klar. Gleichzeitig betonte er aber auch: «Jeder hat wirklich hart gearbeitet, und nur deshalb war das heute auch möglich.»

«Ich denke, es war für alle schwierig. Der Reifenverschleiss war höher, als wir erwartet hatten», erklärte Mick Schumacher nach dem Zieleinlauf, bei dem er sich in letzter Sekunde noch an seinem Teamkollegen vorbeikämpfen konnte.

«Wir kamen für einen zusätzlichen Boxenstopp rein, um mit dem weichen Reifen zu fahren und es fühlte sich gut an, aber dann wurde die Session mit einer roten Flagge unterbrochen», schilderte der 22-Jährige, der bei einem Stopp in der Boxengasse zurückgeschoben werden musste, weil das linke Vorderrad nicht richtig montiert wurde.

«Es läuft alles schnell ab und Fehler können passieren», kommentierte der junge Deutsche bei «Sky». Und er betonte: «Natürlich hätte ich gerne ein paar Punkte mitgenommen, aber man konnte sehen, dass die Anderen mit den Reifen besser klarkommen als wir, das müssen wir unter die Lupe nehmen.»

«Es war definitiv nicht einfach, aber wir waren nah an den Punkten dran. Und das sind die Sorte Rennen, die wir zu unserem Vorteil nutzen müssen. Das ist uns gelungen, wir haben gekämpft und man sieht ein kleines Licht am Ende des Tunnels», fügte Mick an.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebe

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motor

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0