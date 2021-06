Toto Wolff: «Wandeln Wut in positive Energie um»

Nachdem Lewis Hamilton beim Baku-Restart den Notausgang nehmen musste und bis auf den letzten Platz zurückgefallen war, wollte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nicht von einem Fehler sprechen.

Als sich Lewis Hamilton beim späten Restart in Baku neben Leader Sergio Pérez in der ersten Startreihe aufstellte, gab sein Renner starke Rauchzeichen von sich. Der Titelverteidiger liess sich davon nicht beirren und brauste gleich beim Start los. Er kam besser weg als der Red Bull Racing-Kontrahent und lag schon vorne, als er beim Anbremsen der ersten Kurve den Notausgang nehmen musste.

Hamilton fiel auf den 16. und letzten Platz zurück, wegen der Strafe gegen Williams-Pilot Nicholas Latifi rückte er auf die 15. Position vor – für die es auch keine Punkte gab. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff wollte aber nicht von einem Fehler des Briten sprechen. «Man kann das nicht als Fehler bezeichnen, es war eher ein Finger-Problem, denn er kam beim Lenken an einen Schalter, wodurch sich die Bremsbalance veränderte. Das sorgte dann dafür, dass er den Bremspunkt nicht traf. Ich glaube nicht, dass der Rauch beim Start ein Problem war», erklärte er.

«Wir hatten wie schon in Monaco einfach kein konkurrenzfähiges Auto», betonte der Wiener, der vor lauter Frust und Enttäuschung nach Worten ringen musste. «Wir brauchen viel zu viel Zeit, um die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen, und wir haben auch operative Fehler gemacht. Die meiste Zeit haben wir im gewundenen Abschnitt zwischen Kurve 7 und 10 verloren, aber es ist kein Schock, dass unser Auto plötzlich im Niemandsland ist, wir hatten die Probleme mit den Reifen schon in Monaco.»

«Aber wir kennen die Defizite, wir haben sie auf diesen speziellen Abschnitten der Strecke gesehen, und wir wissen, dass wir einen Rückstand aufholen müssen», fügte der 49-Jährige an. Und er gestand: «Es schmerzt, denn der Sieg war in greifbarer Nähe. Aber wir müssen in dieser WM einfach in Bestform sein, um mithalten zu können.»

«Wir wussten allerdings auch schon vorher, dass dies wohl unsere schwächsten Rennen werden, und ich hoffe, wir liegen damit richtig. Mal schauen, wie die GP in Europa laufen, in den jüngsten beiden Rennen blieben wir auf jeden Fall deutlich unter den eigenen Erwartungen. Das Team ist sauer, aber wir sind Kämpfer und werden diese Wut in positive Energie umwandeln», ergänzte Wolff zum Schluss.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebe

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motor

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0