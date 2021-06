Ferrari stoppt Entwicklung: Leclerc und Sainz hilflos

Charles Leclerc und Carlos Sainz müssen erwarten, dass Ferrari in den kommenden Wochen und Monaten ein noch rauerer Wind um die Ohren pfeift als der Mistral – Entwicklungsstopp bei Ferrari!

Am ersten Trainingstag zum Grossen Preis von Frankreich hatten die Fahrer alle Hände voll zu tun, weil der berüchtigte Mistral-Wind über den Circuit Paul Ricard pfiff. Was Charles Leclerc und Carlos Sainz angeht, so müssen sie sich auf noch mehr Gegenwind einrichten, denn Ferrari hat die Entwicklung des Modells SF21 mit sofortiger Wirkung gestoppt! Damit wird der Kampf der Ferrari-Fahrer im Mittelfeld gegen McLaren, Alpine und AlphaTauri noch schwieriger – der Monegasse und der Spanier müssen hilflos zusehen, wie die Anderen vielleicht vorbeiziehen.

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies erklärt: «Wir haben nun alle Entwicklungs-Ressourcen auf 2022 gebündelt. Wir werden keine Verbesserungen mehr bringen für den SF21, um gewisse Schwächen des Fahrzeugs zu lindern.»

Als Faustregel gilt hier für den Ferrari: In langsamen Kurven ist das Auto sehr gut, in schnellen weniger.

«Wenn wir von nun an Fortschritte erzielen, dann wird das allein dem Umstand zu danken sein, dass wir den Wagen immer besser verstehen und somit besser unterschiedlichen Bedingungen anpassen können.»

«Ich gehe davon aus, dass unser Renner in langsamen Kurven konkurrenzfähig bleibt, es ist allerdings wahr, dass wir uns in mittelschnellen und schnellen Bögen schwertun. Dies und die Nutzung der Reifen waren der Grund, wieso wir in Le Castellet nicht so konkurrenzfähig sind wie zuletzt in Monte Carlo und Baku. Wir stecken im heiss umkämpften Mittelfeld fest.»





2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551





1. Training, Le Castellet

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,448 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,783

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,880

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,193

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,329

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,644

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,693

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,699

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,707

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,847

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,950

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,116

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,135

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,275

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,289

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,342

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,612

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,651

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,329

20. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,881