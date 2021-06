Max Verstappen: «Es sieht einfacher aus als es ist»

Max Verstappen sicherte sich die Pole zum achten Kräftemessen der Saison. Der 23-jährige Niederländer übte sich trotzdem in Selbstkritik und erklärte noch auf der Startaufstellung, was er vom Rennen erwartet.

Der Erfolg hatte sich schon am Trainingsfreitag abgezeichnet: Max Verstappen war in den ersten beiden Sessions des Steiermark-Wochenendes der Schnellste von allen. Am Samstagmorgen war dann Lewis Hamilton in der letzten freien Trainingsstunde derjenige, der das Tempo vorgab. Doch als es später im Qualifying darauf ankam, war WM-Leader Verstappen wieder das Mass aller Dinge. Er umrundete den 4,318 km lange Piste in 1:03,841 min und blieb damit mehr als zwei Zehntel schneller als Titelverteidiger Hamilton.

Dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas kam bis auf 0,194 sec an die Bestzeit heran, doch der Finne muss nach seinem Boxengassen-Dreher vom Vortag um drei Positionen nach hinten rücken. Deshalb wird Hamilton neben Verstappen aus der ersten Startreihe losfahren. «Die Strafversetzung ist jammerschade», seufzte der Finne, der von der fünften Position ins achte Kräftemessen der Saison steigen muss. «Das muss ich morgen einfach wieder wettmachen», fügte er kämpferisch an.

Polesetter Verstappen freute sich: «Das war bisher ein sehr gutes Wochenende, der Verkehr machte das Ganze zum Schluss knifflig, aber es hat gereicht. Ich bin überglücklich, auf unserer Heimstrecke die Pole erobert zu haben, denn die Runde sieht einfacher aus, als sie ist. Meine war nicht perfekt, aber gut genug. Im Rennen wird es nicht einfach – das ist es ja nie. Ich erwarte auf jeden Fall einen engen Fight.»

Hamilton gratulierte dem Titelrivalen und beteuerte: «Ich gab alles, aber das war nicht mein bestes Qualifying. Immerhin ist es die erste Startreihe und im Rennen ist alles möglich. Aber Red Bull Racing ist in der Regel eine Viertelsekunde schneller. Wir haben nicht den Speed, um sie zu schlagen, aber wir werden nichts unversucht lassen und vielleicht wird es im Rennen regnen.»

Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192



* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung