Karriere-Pläne: Fernando Alonso wie Valentino Rossi?

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso will auch als 42-Jähriger in der WM mitkämpfen. Der zweifache Weltmeister aus dem Alpine-Team hat noch lange nicht genug von der Königsklasse.

Dass man auch mit 42 Jahren auf der grossen WM-Bühne kämpfen kann, beweist MotoGP-Superstar Valentino Rossi. Der Italiener bestreitet in diesem Jahr seine 26. Saison in der Motorrad-WM. Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso will es dem Petronas-Yamaha-SRT-Pilot gleichtun, wie er im «AS»-Gespräch offenbart.

Angesichts der Vertragsverlängerung seines Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon, der ein Abkommen bis Ende 2024 unterschrieben hat, wurde der stolze Asturier gefragt, was er 2024 machen werde, und der 39-Jährige erklärte: «Ich werde sicherlich hier sein – als sein Teamkollege.»

Der Spanier, der 2018 eine zweijährige Formel-1-Pause einlegte, um in anderen Serien antreten zu können, stellte auch gleich klar, dass er keine halben Sachen machen will. «Immer wenn ich mein Visier schliesse, möchte ich, zumindest für mich, konkurrenzfähig sein und ich mag es, die Dinge richtig zu machen.»

«Wenn ich nicht hier bin, dann spiele ich auch nachmittags mit meinen Freunden eine Partie Tennis. Alles, was ich tue, mache ich mit vollem Engagement. Oder ich tue es nicht», betonte der 32-fache GP-Sieger. Die Rückkehr aufs höchste Podesttreppchen schliesst er denn auch nicht aus: «Ich habe es mir nicht als festes Ziel gesetzt, als ein Ziel, das ich erreichen muss. Aber jedes Mal, wenn ich am Sonntag rausfahre, denke ich, dass es das Rennen werden könnte, das ich gewinne. Selbst jetzt, da ich weiss, dass es nicht möglich ist, trete ich mit dieser Einstellung an.»

3. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,369 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,573

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,832

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,026

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,150

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,298

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,340

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,400

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,445

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,492

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,556

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,676

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,698

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,942

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,992

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,116

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,119

19. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,654

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,692