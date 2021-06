Steiermark-GP im Fernsehen: Kostspielige Fehler

Der Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring hat gezeigt: Auf einem derart kurzen Rundkurs kommt den GP-Stars jeder Fehler teuer zu stehen. Das musste auch Lewis Hamilton am eigenen Leibe erfahren.

Mercedes-Star Lewis Hamilton stellte im zweiten freien Training zum Steiermark-GP die schnellste Rundenzeit auf. Diese wurde ihm aber gestrichen, weil er die Streckengrenze überschritten hatte. So musste sich der Titelverteidiger mit der viertschnellsten Runde begnügen, während Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Bestzeit bejubeln durfte.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas landete gar nur auf dem zwölften Platz, weil er auf seiner schnellsten Runde in den Verkehr kam. «Das erste Training fühlte sich insgesamt etwas besser an als das zweite. Wir hatten nur einen Versuch mit weniger Benzin an Bord und der war etwas chaotisch. Deshalb war die Rundenzeit nicht überragend», erklärte der Finne, der nach einem Dreher in der Boxengasse auch noch eine Strafversetzung um drei Positionen und zwei Strafpunkte kassierte.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sprach dennoch von einem produktiven Tag. «Heute war ein produktiver Tag für uns und es war viel trockener als wir nach der Wettervorhersage erwartet hatten. Die Fahrer waren mit dem Auto im Laufe des Tages im Grossen und Ganzen zufrieden. Das erste Training war etwas eigenartig, da unser Tempo nicht so gut aussah, aber die Fahrzeugbalance war nicht zu weit weg von dem, was wir erwartet hatten.»

«Für den Nachmittag haben wir ein paar Veränderungen an der Abstimmung vorgenommen und damit sah unser Speed sowohl auf einer Runde als auch im Renntrimm etwas besser aus. Das war ermutigend, obwohl das zum Teil auch daran gelegen haben könnte, dass uns die Bedingungen mehr entgegenkamen», schilderte der Brite.

Und Shovlin betonte: «Dies ist eine schwierige Strecke, um das Auto abzustimmen, da es die Krümmung in den langsamen Kurven schwer macht, eine konstante Balance zu finden. Auf so einer kurzen Runde kann sich jeder Fehler als sehr kostspielig erweisen.» Die letzte Trainingsstunde und das Abschlusstraining gibt’s auf verschiedenen TV-Kanälen zu sehen, wer nichts verpassen will, findet hier alle Sendezeiten zum Steiermark-Wochenende.

