Harte Strafe für Bottas: Die Urteils-Begründung

Der Finne Valtteri Bottas wird auf dem Red Bull Ring nicht auf Pole-Position stehen: Wegen seines Drehers in der Boxengasse im zweiten freien Training hat er eine harte Strafe kassiert – drei Ränge zurück.

2017, 2018 und 2020 konnte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas auf dem Red Bull Ring jeweils von Pole-Position losbrausen. Das wird 2021 beim Steiermark-GP nicht passieren: Der neunfache GP-Sieger hat nach seinem Dreher in der Boxengasse im zweiten freien Training eine harte Strafe kassiert – drei Ränge zurück!

Dem 31jährigen Finnen war beim Losfahren von seinem Standplatz bei Mercedes das Heck weggewischt, der Wagen wurde herumgeworfen, in besorgniserregender Nähe der McLaren-Mechaniker.

Die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Andrew Mallalieu (Barbados), Emanuele Pirro (Italien) und Walter Jobst (Östereich) kannten kein Pardon. Sie stuften die Situation als «potenziell gefährlich» ein.

In der Erklärung der Rennkommissare heisst es: «Der Fahrer gab an, dass zuvor zu viel Zeit beim Losfahren verloren worden war und man versuchte, etwas anders zu machen. Mercedes hat versucht, das Losfahren vom Standplatz zu optimieren, indem der zweite Gang verwendet wird statt der erste. Dabei kam es jedoch zu unerwartet starkem Durchdrehen der Hinterräder, was dazu führte, dass der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor. Wir müssen das angesichts von Mechanikern in unmittelbarer Nähe als gefährliches Fahren einstufen.»



Neben einer Strafversetzung um drei Plätze erhält Valtteri Bottas auch zwei Strafpunkte. Es sind die ersten von Bottas in den vergangenen zwölf Monaten.





2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081