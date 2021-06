Sergio Pérez: «Das macht einen Riesenunterschied»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez beendete den Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring auf dem neunten Platz, während Teamkollege Max Verstappen die schnellste Runde drehte. Trotzdem macht er sich keine Sorgen.

Sergio Pérez gehörte in beiden Freitagstrainings zum Steiermark-GP nicht zu den Spitzenreitern. Die erste Session beendete der Mexikaner auf dem 13. Rang, am Ende des Tages gehörte er mit der neuntschnellsten Runde zur Top-10. Dennoch fehlten ihm auch am Nachmittag 0,677 sec auf die Bestzeit, die sein Red Bull Racing-Stallgefährte Max Verstappen in den Asphalt gebrannt hatte.

«Die Streckenbedingungen waren zum Start der zweiten Session knifflig», erklärte der Mexikaner nach getaner Arbeit. «Aber sie haben sich im Verlauf des Trainings dann verbessert. Für uns geht es nun darum, an den Details zu feilen, denn da schlummert definitiv noch etwas mehr Potenzial, das wir ausschöpfen können.»

«Ich denke, wir haben bei der Abstimmung eine Richtung eingeschlagen, die nicht die richtige war, deshalb habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt im Auto, aber das ist normal, deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir haben ein gutes Tempo und auch im Renntrimm sieht unsere Performance vielversprechend aus», fügte der 31-Jährige aus Guadalajara an.

«Wenn wir ein paar Zehntel finden können, sollten wir im Qualifying bei der Musik sein», hofft der aktuelle WM-Dritte. «Ein paar Zehntel können hier einen Riesenunterschied machen und ich hoffe, dass ich im Qualifying eine gute Runde zusammenbekommen werde», erklärte Pérez ausserdem.

2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, nicht am FP2 teilgenommen

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081