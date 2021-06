Christian Horner: «Lewis Hamilton ist realitätsfremd»

Zum WM-Titelduell Verstappen gegen Hamilton und Red Bull Racing gegen Mercedes gehören auch gezielte Nadelspitzen. RBR-Teamchef Christian Horner spottet: «Lewis Hamilton ist realitätsfremd.»

Wenn Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner im gleichen Raum sind, liegt Elektrizität in der Luft. Das liegt auch an wenig schmeichelhaften Bemerkungen aus jüngerer Vergangenheit.

Nach wiederholten Anschuldigungen, wonach Red Bull Racing einen fragwürdigen Heckflügel einsetze, ging Horner in Baku eben mal kurz der Hut hoch. Direkt an die Adresse von Toto Wolff gerichtet, fügte Horner hinzu: «Mit dem Frontflügel, der sich am Mercedes befindet, würde ich an seiner Stelle die Klappe halten.»

Die Retourkutsche von Wolff liess nicht lange auf sich warten. Der Wiener sagte vor laufenden TV-Kameras: «Christian ist ein Schwätzer, der sich gerne im Fernsehen sieht. Es ist leicht, Druck zu machen, wenn man vorne liegt. Ich finde, man sollte etwas bescheidener sein.»

Die Fahrer sind da erheblich entspannter. Lewis Hamilton kicherte in Aserbaidschan: «Schickt die beiden doch in den Boxring!»

Max Verstappen fand: «Die Formel 1 ist nun mal ein unheimlich wettbewerbsorientiertes Umfeld, das ist viel Pfeffer und Feuer drin, und da fallen halt zwischendurch auch mal ein paar leidenschaftliche Worte. Aber das ist doch gut, dann haben die Medien etwas zu schreiben und die Leute etwas zu reden.»



Lewis Hamilton hatte die ganze Affäre vor Wochen losgetreten, als er von einem biegsamen Flügel am Red Bull Racing-Renner sprach. In Frankreich betonte der Engländer dann mehrfach, um wie viel schneller die RBR-Renner auf den Geraden seien.



Christian Horner am Red Bull Ring: «Ich höre mir mit grossem Interesse die verschiedenen Theorien von Lewis an, die manchmal etwas realitätsfremd sind. Tatasache ist, dass wir in Frankreich mit weniger steil gestellten Flügeln gefahren sind und dann bist du eben auf den Geraden schneller. So einfach ist das.»





3. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,369 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,573

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,832

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,026

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,150

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,298

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,340

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,400

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,445

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,492

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,556

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,676

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,698

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,942

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,992

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,116

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,119

19. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,654

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,692





2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081