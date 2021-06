Yuki Tsunoda nach Unfällen: «Das muss sich ändern»

Red Bull- und Honda-Junior Yuki Tsunoda hatte in Frankreich einen Unfall in der Qualifikation, so wie zuvor in Imola und Baku. Der Japaner sagt, was er sich jetzt von seinem Stallgefährten Pierre Gasly abgucken will.

Imola, Baku, Le Castellet – drei Abschlusstrainings, drei Unfälle des jungen Japaners Yuki Tsunoda bei AlphaTauri. Der Honda- und Red Bull-Junior will das auf dem Red Bull Ring besser machen.

Der 21-Jährige aus Kanagawa sieht ein, dass er bislang zu viel riskiert hat. «Ich habe zu Beginn der Saison von der ersten Quali-Runde an attackiert, aber das war überhaupt nicht notwendig», sagt Tsunoda in der Steiermark. «Unser Auto ist schnell genug, um es regelmässig in die Top-Ten zu schaffen.»

«Weil ich zu ehrgeizig gewesen bin, hatte ich in den vergangenen drei Qualifikationen zwei Unfälle, in Baku und Le Castellet. Damit habe ich meine Chancen verschleudert. Ich muss lernen, mich ein wenig zurückzuhalten.»

«Ich will es hier auf eine andere Art und Weise machen und mich viel mehr an meinem Stallgefährten Pierre Gasly orientieren. Ich will entspannter an meine Aufgabe herangehen. Klar will ich noch immer alles geben für ein gutes Ergebnis, aber ich muss meine Fehlerquote senken.»

«Pierre macht das viel cleverer als ich. Er baut seinen Speed Schritt um Schritt auf. Im ersten Quali-Teil von Frankreich etwa konzentrierte er sich darauf, ein Gefühl für den Wagen unter den ganz spezifischen Bedingungen in diesem Quali-Segment zu erhalten. Erst dann legte er Tempo zu. Erst wenn er sich wirklich wohlfühlt, legt er alles in die Waagschale. Das ist ein grosser Unterschied zu mir. Wir hatten beide die Abstimmung verfeinert. Ich ging auf die Bahn und fuhr sofort volle Kanne, er war intelligent genug, zuerst spüren zu wollen, was die Änderungen am Wagen bewirkt haben. Seine Vorgehensweise ist eine seiner Stärken, das will ich mir zum Vorbild nehmen.»



Im dritten freien Training landeten die AlphaTauri-Fahrer auf den Rängen 5 (Tsunoda) und 6 (Gasly).





3. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,369 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,573

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,832

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,026

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,150

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,298

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,340

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,400

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,445

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,492

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,556

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,676

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,698

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,942

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,992

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,116

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,119

19. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,654

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,692





2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081