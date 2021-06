Lewis Hamilton (Mercedes/3.): Die brutale Wahrheit

Stapelt Lewis Hamilton tief oder ist der siebenfache Weltmeister wirklich in Sorge? Der Engländer warnt seine Fans vor dem Steiermark-GP: «An rohem Speed ist Red Bull Racing nicht zu schlagen.»

Lewis Hamilton in einem Abschlusstraining nur mit der drittschnellsten Zeit, das haben wir in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 nicht oft erlebt. Vor einem Jahr stand der Engländer beim Steiermark-GP noch auf der Pole-Position, nun also drittbeste Zeit – aufgrund der Strafversetzung von Valtteri Bottas wird der siebenfache Champion aber um einen Rang vorrücken und aus der ersten Reihe ins Rennen gehen, hinter seinem Titelrivalen Max Verstappen.

Ist das jetzt Zweckpessimismus oder die brutale Wahrheit, wenn Hamilton sagt: «Sei es in der Quali oder im Dauerlauf – die Autos von Red Bull Racing sind uns an rohem Speed um eine Viertelsekunde voraus, und dieser Vorteil stammt fast ausschliesslich von den Geraden. Wir haben schlicht nicht das Tempo, um sie zu schlagen.»

Hamilton gibt freimütig zu: «Das war nicht mein bestes Qualifying, aber immerhin habe ich den Platz in der ersten Startreihe gerettet. Klar liegt in einem Rennen alles drin, zumal wir noch nicht wissen, wohin es mit dem Wetter geht.»

«Ich fand das ein schwieriges Training, ich war nie so schnell wie Max. In der Quali hat sich der Wagen leider nicht mehr so gut angefühlt wie im dritten freien Training, als ich Schnellster war. Da war mir eine Runde gelungen, von der ich dachte – die werde ich im Qualifying brauchen! Aber leider ist mir die später nicht mehr gelungen. Von daher bin ich froh, in Reihe 1 zu stehen. Red Bull Racing ist erneut auf den Geraden überaus schnell, da können wir kaum mithalten.»

«Das Aufwärmen der Reifen war zum Schluss der Qualifikation schwierig. Denn als ich auf die Aufwärmrunde ging, lagen ganz viele Autos vor mir, also habe ich angefangen, die alle zu überholen. Aber dabei habe ich mir abseits der Ideallinie diesen ganzen Schmutz auf die Reifen geholt, und am Ende konnte ich nicht schneller fahren.»





Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung