Sebastian Vettel: «Das entscheidende Bisschen fehlte»

Aston-Martin-Star Sebastian Vettel blieb im Qualifying auf dem Red Bull Ring im Q2 hängen. Der Deutsche gestand nach seinem Ausscheiden: «Ich habe mich schwer getan, die Runde zusammen zu bekommen.»

Für Formel-1-Routinier Sebastian Vettel war das Qualifying zum Steiermark-GP bereits nach dem Q2 gelaufen, der Aston-Martin-Pilot reihte sich mit seiner Rundenzeit von 1:04,875 min auf dem 14. Platz ein, nachdem ihm eine schnellere Rundenzeit wegen der Missachtung der Streckengrenzen gestrichen worden war. Sein Teamkollege Lance Stroll gehörte hingegen zu den schnellsten Zehn des Abschlusstrainings.

Der vierfache Champion erklärte vor laufender Kamera: «Dieser Umlauf war ein bisschen schneller, damit wäre es der zwölfte Platz geworden.» Und er betonte auch: «Leider fühlte ich mich heute Nachmittag nicht ganz so wohl. Ich habe mich schwer getan, die Runde zusammen zu bekommen. Es ist schade, denn die Abstände sind sehr gering, es hat also einige Positionen gekostet. Im Endeffekt war es sehr eng und heute fehlte das entscheidende Bisschen.»

Der 33-jährige Deutsche, der aktuell den zehnten WM-Rang belegt, darf dennoch auf ein gutes Rennergebnis hoffen, schliesslich konnte er in den jüngsten drei Kräftemessen in Monte Carlo, Baku und Frankreich jeweils frische WM-Punkte bejubeln. «Mal schauen, das Rennen ist lang und natürlich wollen wir uns verbessern», sagte Vettel.

«Im Rennen geht hier auf jeden Fall immer was, man kann sicherlich überholen. Schauen wir mal, was drin liegt, ich hoffe, dass wir morgen ein besseres Tempo haben werden.», fügte der 53-fache GP-Sieger an. «Wir müssen jetzt schauen, warum ich heute Nachmittag mehr Mühe hatte. Ich hoffe auf eine gute Position nach der ersten Rennrunde, dann werden wir sehen, was wir tun können.»

Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192



* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung