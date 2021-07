Lando Norris: Daniel Ricciardo ist kein Carlos Sainz

In den letzten Jahren fiel auf, wie hervorragend sich das damalige McLaren-Duo Lando Norris und Carlos Sainz verstand. Zwischen Norris und Ricciardo ist das anders, wie Lando offen zugibt.

Kann es zwischen solchen Alpha-Tieren wie Formel-1-Fahrern echte Freundschaft geben? Wenn wir uns in den vergangenen Jahren die McLaren-Piloten Carlos Sainz und Lando Norris angeschaut haben, dann müssten wir sagen – ja, das ist möglich. Die Chemie zwischen dem Madrilenen und dem Engländer stimmt.

Inzwischen ist Sainz zu Ferrari gezogen, aber Norris und Sainz verbringen noch immer viel Zeit zusammen: Zwischen den beiden WM-Läufen auf dem Red Bull Ring waren sie auf dem Golfplatz anzutreffen. Der Eindruck drängt sich auf: Norris und Ricciardo gehen anständig miteinander um, aber alles wirkt etwas distanziert. Obschon es wirklich nicht schwierig ist, mit der Frohnatur Ricciardo auszukommen.

Lando Norris hat in der Steiermark über die Unterschiede der Stallgefährten Sainz und Ricciardo gesprochen. Der gegenwärtige WM-Vierte Norris sagt: «Daniel und ich kommen gut miteinander aus, wir haben viel zu lachen, ich finde, wir sind gute Stallgefährten. Aber uns unterscheidet, was abseits der Strecken passiert. Daniel interessiert sich fürs Weinherstellen oder für Mode, ich hingegen habe Freude an Golf oder an Esports.»

«Carlos und ich spielen zusammen Golf oder fahren im Simulator gegeneinander. Wenn du abseits der Pisten Zeit verbringst, dann ergibt das einfach ein ganz anderes Band.»

Ist diese andere Beziehung zwischen Norris und Ricciardo auch ein Ergebnis von Landos Versprechen, noch konzentrierter zu arbeiten? «Ich weiss es nicht», antwortet Norris. «Aber es mag stimmen, dass ich mich mehr auf mich selber fokussiere als früher, weil ich glaube, dass ich auf diese Weise mehr aus mir heraushole. Und das schliesst eben mit ein, dass ich mehr Zeit mit meinen Ingenieuren verbringe und weniger damit, einen Scherz zu machen oder zu tratschen. Es ist nicht so, dass der Spass verloren gegangen ist. Aber ich mich mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0