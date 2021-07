Silverstone-GP im Fernsehen: 1. April im Juli

Es gibt Gerüchte in der Formel 1, die sind wie ein Bumerung: Etwa die Behauptung, bei einem zweiten Grand Prix in Silverstone würde im Gegenuhrzeigersinn gefahren. Was Geschäftsleiter Stuart Pringle dazu sagt.

Die Corona-Pandemie zwang 2020 zum Umdenken: Weil links und rechts Rennen wegbrachen, wurde nicht nur zwei Mal auf dem Red Bull Ring gefahren, so wie dieses Jahr auch, sondern im August 2020 auch zwei Mal in Silverstone. Vor kurzem hat Silverstone-Geschäftsleiter Stuart Pringle erklärt, man sei grundsätzlich offen dafür, auch künftig zwei Grands Prix pro Saison auszutragen.

Es dauerte nicht lange, bis in Fan-Foren davon die Rede war, dabei könnte man den Kurs gegen die normale Richtung befahren, um etwas Salz in die Suppe zu streuen. Natürlich war das eine 1. April-Idee für den Sommer. Denn die Sicherheitsexperten arbeiten seit Jahren Hand in Hand mit Piloten und Pistenbetreibern, um unseren Lieblingssport so sicher als möglich zu machen. Und dazu gehören Studien, wo genau und in welcher Grösse Sturzzonen angelegt werden müssen, asphaltiert oder mit Kiesbetten.

Auch die Platzierung der Randsteine ist natürlich von der Fahrtrichtung abhängig. Stuart Pringle sagte klipp und klar: «Unser Layout ist in aller Sorgfalt ausgelegt und kann nicht einfach umgedreht werden. Klar haben wir verschiedene Pistenvarianten, wie den so genannten International Circuit, der gut 3,6 Kilometer lang ist, oder den National Circuit mit 2,6 Kilometern. Aber der International Circuit bietet nur halb so viele Kurven, und die besten davon wären weg. Und beim nationalen Kurs würde den Fahrern wohl schwindelig, sie müssten so viele Runden drehen! Ganz abgesehen davon, dass es eine Regel gibt, wonach ein GP-Kurs mindestens 3,5 Kilometer lang sein muss. Monaco besitzt hier eine Ausnahmebewilligung. Nein, eine andere Pistenvariante wurde nie in Betracht gezogen.»

Was am kommenden Wochenende auf dem wunderbaren, 5,891 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs alles auf uns zukommt, verfolgen Sie am besten dank unserer Übersicht.

