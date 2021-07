Lewis Hamilton: Entsetzen über rassistische Angriffe

England hat das Fussball-EM-Finale gegen Italien verloren, weil Rashford, Sancho und Saka beim Elfmeterschuss versagten. Danach gab es rassistische Attacken. Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist entsetzt.

So sehr hatten es sich die englischen Fans gewünscht: «Football is coming home.» Aber nach dem Fussball-EM-Finale gegen Italien lautete das Motto eher: «Football is going Rome.» Die Italiener gewannen nach Elfmeterschiessen, weil Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka die Nerven flatterten.

Der Druck war enorm auf die drei Spieler, erst 23, 21 und 19 Jahre alt, sie scheiterten entweder am Pfosten (Rashford) oder am in jeder Hinsicht überragenden italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma (Sancho und Saka). Sancho und Rashford waren von Coach Gareth Southgate kurz vor Ende der Verlängerung eingewechselt worden, um für den Elfmeter-Krimi frische Spieler auf dem Platz zu haben. Diese Rechnung ging nicht auf.

Nach dem verlorenen Finale war auf den sozialen Netzwerken der Teufel los. Die Wut einiger Fans richtete sich vor allem auf die drei Elfmeter-Versager Saka, Sancho und Rashford. Es gab zu erheblichen rassistisch geprägten Attacken auf die drei Fussballprofis. Saka und Sancho wurden beide in London geboren, mit Wurzeln in Nigeria und Trinidad. Rashford stammt aus Manchester, mit Wurzeln auf St. Kitts und Nevis.

Der englische Verband reagierte auf die inakzeptablen Posts so: «Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtest möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist.»

Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die Londoner Polizei gegen Personen ermittelt, die beleidigende und rassistische Nachrichten verbreiten.



Auch Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist entsetzt. Der siebenfache Weltmeister meldete sich auf Instagram so zu Wort: «Mir ist so viel durch den Kopf gegangen in diesen letzten Momenten des Spiels. Ich fühlte Stolz, wie weit wir gekommen waren, mit einer Elf voller Vielfältigkeit. Aber als die Spieler zum Elfmeterschiessen antraten, machte ich mir Sorgen.»



«Jeder Spitzensportler fühlt den Druck, seine Leistung im entscheidenden Moment auf den Punkt zu bringen. Aber wenn du als Minderheit dein Land vertrittst, dann wird das vielschichtiger. Erfolg wird doppelt so wertvoll, aber Misserfolg doppelt so schlimm, vor allem dann, wenn rassistische Beschimpfungen hinzukommen.»



«Das widerwärtige Verhalten einiger Weniger zeigt, wie viel Arbeit wir noch haben. Wir müssen eine Gesellschaft anstreben, in welcher schwarze Spieler nicht ihren Wert oder ihre Stellung in der Gesellschaft nicht durch einen Sieg beweisen müssen. Alle im englischen Team sollten stolz darauf sein, was sie in diesem Turnier erreicht und wie vorzüglich sie unser Land repräsentiert haben.»





