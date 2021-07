Rote Flagge: Harter Crash von Verstappen und Hamilton

Lewis Hamilton und Max Verstappen kamen sich in der ersten Rennrunde des Grossbritannien-GP zu nahe, der Polesetter fiel aus, Hamilton war mit beschädigtem Auto unterwegs. Das Rennen wurde unterbrochen.

Der Asphalt des Silverstone Circuits hatte sich auf mehr als 51 Grad Celsius aufgeheizt, als die GP-Piloten in Grossbritannien die Aufwärmrunde in Angriff nahmen. Auf den Tribünen am Traditionskurs hatten sich mehr als 140.000 Zuschauer versammelt, um den zehnten WM-Lauf des Jahres live mitzuverfolgen.

Diesen durfte WM-Leader Max Verstappen von der Pole in Angriff nehmen, Lewis Hamilton reihte sich daneben auf dem zweiten Startplatz ein, dahinter lauerten Valtteri Bottas und Charles Leclerc auf ihre Chance vor den McLaren-Stallgefährten Lando Norris und Daniel Ricciardo. Die Beiden hatten die routinierten Altmeister Fernando Alonso und Sebastian Vettel im Nacken sitzen, Esteban Ocon und Carlos Sainz komplettierten die Top-10 der Startaufstellung.

Auf den weiteren Startpositionen folgten Pierre Gasly, George Russell, Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Wie die GP-Stars auf den Top-10-Positionen fuhren auch sie auf den mittelharten Reifen los. Einzig Sergio Pérez, der aus der Boxengasse losfahren musste, startete auf der harten Mischung ins Rennen.

Beim Start unternahm Verstappen alles, um sich gegen den besser gestarteten Hamilton zu Verteidigen und am Anfang konnte der Niederländer auch die Führung knapp behaupten, doch in der Copse-Kurve kamen sich die beiden Spitzenreiter zu nahe und Verstappen musste einen harten Einschlag einstecken.

Der 23-Jährige sah angeschlagen aus, sein Renner war stark beschädigt und auch der Mercedes von Hamilton war beschädigt, wie der Brite über Funk bestätigte. Die Rennleitung liess erst eine Safety-Car-Phase ausrufen, unterbrach das Rennen aber kurz darauf mit einer roten Flagge.