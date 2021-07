Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Ich war neben Max!»

Grosser Preis von Grossbritannien in Silverstone: Lewis Hamilton erobert seinen ersten Sieg seit Spanien Anfang Mai – trotz einer Zehnsekundenstrafe wegen des umstrittenen Unfalls mit Max Verstappen.

Die Hamilton-Fans unter den 140.000 Besuchern in Silverstone waren völlig aus dem Häuschen: Lewis Hamilton hat trotz einer Zehnsekundenstrafe aufgrund der Kollision mit WM-Leader Max Verstappen seinen 99. Sieg erobert, indem er den überraschend starken Charles Leclerc im Ferrari niederringt.

Der siebenfache Champion liess es sich nicht nehmen, einen Union Jack zu schnappen und nach dem Aussteigen aus seinem Mercedes auf eine Wiese zu rennen, um die britische Flagge stolz den Fans zu zeigen. Hier die ersten Stimmen nach dem packenden zehnten WM-Lauf der Saison.

Lewis Hamilton (Mercedes/1.)

«Dieser Sieg ist für alle im Rennwagenwerk, die wie ich daran glauben, dass wir unseren Titel erfolgreich verteidigen können. Dies ist solch ein stolzer Moment für mich! Aber jetzt muss ich erst mal tief durchatmen. Das war ein körperlich sehr anstrengendes Rennen. Ohne meine tolle Mannschaft und ohne die Hilfe von Valtteri hätte ich es nicht geschafft.»

«Ich habe wirklich alles gegeben in den vergangenen Tagen, um uns so gut als möglich vorzubereiten auf dieses Wochenende. Was die Strafe angeht: Ob ich nun mit ihr einverstanden bin oder nicht – ich lag an der Seite von Max, und jeder weiss, wie aggressiv er fährt. Aber ich akzeptiere diese Strafe. Und ich gebe nie auf.»

Charles Leclerc (Ferrari/2.)

«Leider war das Rennen für mich etwas zu lang, das ist eine bittere Pille, und ich kann mich nicht so richtig freuen über den zweiten Rang. Grosses Kompliment an Lewis. Das Rennen hat Spass gemacht, bis auf die letzten paar Runden.»

«Ich fühle mich gerade ein wenig zerrissen. Einerseits freue ich mich über diesen Podestplatz. Das hätten wir nicht erwartet. Andererseits spüre ich, dass eine Siegchance da war, und wenn du das dann nicht umsetzen kannst, dann tut das weh.»



Valtteri Bottas (Mercedes/3.)

«Ich konnte während des Rennens nichts trinken, der Grand Prix war deshalb sehr anstrengend. Ich hatte beim Start zu stark durchdrehende Räder, so wie Hamilton beim Sprint. Im Rennen haben wir dann sofort auf den Stopp von Lando Norris reagiert, um einen Platz gutzumachen, das hat funktioniert. Aber der Stopp kam zu früh, um im späteren Verlauf des Rennens noch zu Charles aufzurücken. Ich freue mich, dass wir Lewis helfen konnten – wir haben hier als Team eine ganze starke Leistung gezeigt.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision