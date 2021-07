James Allison: «Hamilton hat nichts falsch gemacht»

Mercedes-CTO James Allison analysiert die Kollision zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen und kommt zum Schluss: «Ich hatte das Gefühl, dass die Strafe sehr hart war.»

Der Crash zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Runde des Grossbritannien-GP spaltet die Formel-1-Gemeinde. Einige sehen die 10-Sekunden-Strafe, die der spätere Sieger fürs Verursachen des Unfalls kassierte, als zu milde an. Andere sprechen von einem normalen Rennzwischenfall und einer zu harten Bestrafung des Titelverteidigers.

Zu Letzteren gehört auch Mercedes-CTO James Allison. In seiner Nachlese zum zehnten WM-Lauf analysiert er: «Wir haben uns nach dem Zwischenfall und vor dem Neustart vergewissert, dass die Stewards den internen Leitfaden der FIA zum Thema Überholen gelesen und befolgt haben. Denn soweit es uns betrifft, war das Manöver, das Lewis durchgeführt hat, absolut im Einklang mit dem Überholleitfaden der FIA.»

Wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff argumentiert auch der Ingenieur: «Wenn man sich auf der Innenseite der Kurve befindet und auf der Innenseite der Kurve überholt, dann verlangt der Leitfaden, dass man ausreichend neben dem anderen Auto liegt. Es ist nicht erforderlich, dass man vorne liegt, wenn man die Kurve erreicht.»

«Lewis war definitiv deutlich neben Max. Er hatte seine Vorderachse weit hinter der Mitte von Verstappens Auto. Man muss also deutlich neben dem anderen Auto liegen und in der Lage sein, die Kurve zu kriegen. Mit 'die Kurve kriegen' ist gemeint, um die Kurve zu fahren und nicht von der Strecke abzukommen oder die Kontrolle über das Auto zu verlieren. Das sind die Bedingungen, die man erfüllen muss», ergänzt Allison.

«Wenn man um die Kurve fahren kann, und wenn man ausreichend neben dem anderen Auto ist, dann gehört die Kurve einem», kommt der Brite zum Schluss. qDas bedeutet nicht, dass man in Führung liegend aus der Kurve herauskommen muss, sondern dass man seine Position nicht aufgeben muss, dass man nicht ausweichen muss und dass das andere Auto die Pflicht hat, einen Zusammenstoss mit einem selbst zu vermeiden.»

«Wenn man also den Aufzeichnungen der FIA-Stewards folgt und sich Bild für Bild anschaut, was mit Lewis passiert ist, dann war er deutlich neben dem anderen Auto, er wäre auf jeden Fall in die Kurve gekommen und hat die Kurve auch tatsächlich gekriegt, also gab es für ihn keinen Grund, Platz zu machen. Daher hatte ich das Gefühl, dass die Strafe sehr hart war», fügt Allison an.

«Ich weiss, dass nicht jeder damit einverstanden ist, aber ich glaube immer noch, dass das der Fall ist, und ich denke, dass es keinen Unterschied macht, ob die Copse-Kurve eine schnelle oder eine langsame Ecke ist. Hier geht es darum, wie die Regeln zum Überholen aussehen, und ich habe nicht gesehen, dass Lewis irgendetwas in Bezug auf diese Regeln falsch gemacht hat. Tatsächlich hat Lewis später im Rennen zwei weitere Überholmanöver an der gleichen Stelle durchgeführt, wobei er genau die gleiche Linie fuhr und es in beiden Fällen keinen Kontakt gab», betont der 53-Jährige.

Gleichzeitig zeigt Allison Verständnis für alle, die seine Ansicht nicht teilen: «Ich kann jene Leute verstehen, die vielleicht nicht verstehen, dass man nicht verpflichtet ist, den Scheitelpunkt der Kurve zu treffen und dass man nicht sein ganzes Auto vor dem anderen Auto haben muss. Ich kann verstehen, dass man in diesem Fall denken könnte, dass das Auto, das von hinten kommt, eine Art Verpflichtung hat, sicherzustellen, dass es nicht zu einem Crash kommt. Aber wenn man sich das Reglement ansieht, dann denke ich, dass Lewis nichts falsch gemacht hat.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0