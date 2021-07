Mercedes von Lewis Hamilton: Geringer Schaden 21.07.2021 - 19:42 Von Otto Zuber

© LAT Lewis Hamilton kam in Grossbritannien mit demselben Frontflügel ins Ziel, mit dem er ins Rennen gestartet war

Das Mercedes-Team verzichtete in der Pause nach dem Silverstone-Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen darauf, den Frontflügel am Mercedes auszutauschen. James Allison erklärt, warum das so war.