Helmut Marko: «Klar, wer hier der Schuldige ist»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärt, warum die Schuldfrage beim Silverstone-Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen seiner Ansicht nach schnell beantwortet ist.

Der Highspeed-Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Rennrunde des Grossbritannien-GP beschäftigt die Motorsport-Szene weiter. Für Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko steht ausser Frage, wer die Schuld an der Kollision trägt, die für den Niederländer und sein Team weitreichende Folgen hatte.

Im RTL-Interview erklärte der Grazer: «Ich glaube, die Fernsehbilder haben es eindeutig gezeigt. Wenn man mit dem linken Vorderrad das rechte Hinterrad des Konkurrenten berührt, dann ist wohl ganz klar, wer hier der Schuldige ist.» Auf die Frage, ob das Team juristische Schritte gegen die milde 10-Sekunden-Strafe in Erwägung zieht, stellte er gleichzeitig aber auch klar: «Vom Sportgesetz her wäre eine Berufung nur sinnvoll, wenn man neue Erkenntnisse einbringen würde. Diese sind nicht gegeben.»

Marko betonte auch: «Bei genauer Analyse der Bilder ist zu sehen, dass Hamilton am Anfang relativ weit rechts war, während Max Platz liess und ganz normal in die Kurve eingebogen ist. Und Hamilton ist einfach zu weit hinausgekommen, es war genug Platz, er hätte dort bleiben können. In einer der schnellsten Kurven, die es überhaupt im Renngeschehen gibt, bei ungefähr 290 km/h, hat das leichte Berühren des Hinterrades das Auto natürlich komplett aus der Balance gebracht.»

Dass Verstappen den Einschlag mit 51g unbeschadet überstanden hat, liege nicht zuletzt an der guten körperlichen Verfassung des 23-Jährigen, ist der 78-Jährige überzeugt: «Ich glaube, ein Normalsterblicher überlebt sowas nicht. Aber Max ist körperlich in einem unglaublich guten Zustand. Das war sicher auch ein Grund, warum er abgesehen von den Nackenschmerzen unverletzt geblieben ist.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0