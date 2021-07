Sprint-Start von Lewis Hamilton: Was schief lief

Mercedes-Ingenieur James Allison spricht über die Kunst, beim Formel-1-Start alles richtig hinzubekommen und erklärt, was bei Lewis Hamiltons Start zum Sprint-Qualifying schief lief.

Dass Lewis Hamilton die Pole zum Heimrennen in Silverstone verpasste, lag vor allem am schwachen Start des siebenfachen Weltmeisters. Der Brite hatte im Qualifying zum Sprint noch alles richtig gemacht und im Windschatten seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas die schnellste Runde gedreht. Doch im 17-Runden-Rennen, dessen Ausgang die Startaufstellung für den GP bestimmte, lief es nicht mehr nach Plan.

Mercedes-Ingenieur James Allison erklärt in der Nachlese zum zehnten WM-Lauf, was schief lief. Er stellt klar: «Starts sind kompliziert, und es ist sehr schwierig, alles richtig hinzubekommen, damit der Start jedes mal genau so funktioniert, wie er sollte. Natürlich streben wir danach, aber manchmal gelingt es uns nicht in jeder Hinsicht. Ich denke, das generelle Problem lässt sich am einfachsten erklären, wenn wir über den schlechtesten Start am Silverstone-Wochenende sprechen, nämlich den von Lewis Hamilton im Sprint-Quali am Samstag.»

«Wie konnte dieser passieren? Nun, beim Start versucht man in der Regel mit einer Reifentemperatur zu starten, die etwas höher ist, als man es sich wünscht, wenn die Startampel ausgeht, denn man weiss, dass man dort einige Sekunden lang stehen wird, während sich der Rest des Feldes hinter einem formiert. Während du dort stehst, werden deine Reifen immer kälter. Und wenn man es genau richtig gemacht hat, dann macht man auf dem Weg zu seinem Startplatz eine Reihe von Burnouts, mit denen man die Temperatur der Reifen über die Zieltemperatur bringt», beschreibt der CTO von Mercedes.

«Sobald man anhält, beginnen die Reifen abzukühlen, und wenn alles perfekt läuft, haben sie die perfekte Zieltemperatur genau in dem Moment erreicht, in dem die Lichter der Startampel ausgehen. Am Samstag hat Lewis viele Burnouts gemacht, womit er die Reifentemperatur hochgeschraubt hat, und zwar höher, als wir es empfohlen hatten. Dann stand er in der Startaufstellung, während wir darauf warteten, dass sich das restliche Feld dahinter einreihte. Es war gut, dass er die Temperatur höher als empfohlen ansteigen liess, denn als alle hinter ihm bereit waren, hatten sich seine Reifen so weit abgekühlt, dass sie sogar ein wenig unter der von uns angestrebten Zieltemperatur lagen», offenbart Allison.

«Als Lewis dann beim Start die Kupplung losliess und dabei genau die vorgegebene Drehzahl traf, begannen die Reifen durchzudrehen, weil sie einfach ein bisschen zu kalt waren. Das gibt dem Fahrer immer ein mulmiges Gefühl, denn so kann das Auto einfach nicht richtig beschleunigen. Lewis liess die Kupplung nur ein, zwei Augenblicke später als gewohnt los und deshalb gab der Motor etwas zu wenig Leistung ab, sodass die Gegner an ihm vorbeiziehen konnten», schildert der 53-Jährige.

«Es handelt sich um einen winzigen Fehler, der durch den Fehler verursacht wurde, den wir bei der Einschätzung der korrekten Temperaturen am Start gemacht haben. Es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, den Start genau richtig hinzubekommen, und es ist leicht, kleine Fehler zu machen, die solche Auswirkungen haben», betont Allison, der weiss, wie sich die Starts der Sternfahrer verbessern lassen: «Man muss einfach versuchen, jeden Teil des Startprozesses ein wenig fehlertoleranter zu gestalten, damit all die ungewöhnlichen Dinge, die beim Start passieren können, keine derart drastische Wirkung haben.»

