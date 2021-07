Sebastian Vettel (Aston Martin/8.): «Nicht normal»

Formel-1-Champion Sebastian Vettel schliesst den ersten Trainingstag in Ungarn auf Rang 8 ab. Danach spricht der 53-fache GP-Sieger über seine klare Stellungnahme mit Regenbogenfarben auf seinem Helm.

Vor ein paar Jahren hat Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel zur Bedeutung einer Rangliste vom Trainings-Freitag festgehalten: «Das ist immer ein wenig Kaffeesatz-Leserei. Denn keiner kann letztlich sagen, mit wie viel Sprit die Gegner gefahren sind und mit welchen Motoreinstellungen. Nur die Reifen, die sich offensichtlich.»

Der 53-fache GP-Sieger hat das zweite freie Training zum Grossen Preis von Ungarn als Achtschnellster abgeschlossen. Er hätte ebenso gut Sechster oder Zwölfter sein können, denn alle Fahrer in diesem Bereich liegen innerhalb von knapp drei Zehntelsekunden, so hoch ist die Leistungsdichte im Mittelfeld.

Der Heppenheimer sagt über die zwei Stunden Lenkrad-Arbeit auf dem Hungaroring: «An sich lief es nicht schlecht. Wir müssen noch versuchen, die Reifen besser ins berühmte Bestriebsfenster zu bekommen, was die eine schnelle Runde angeht. Der Dauerlauf war ganz in Ordnung. Ich bin ein wenig im Verkehr steckengeblieben.»

«Die Fahrzeugbalance ist noch nicht ideal, zu viel Übersteuern am Kurveneingang, und Mitte der Kurve ist es nicht leicht, das mit der Vorderachse auszugleichen. Da muss uns über Nacht noch etwas einfallen.»

«Wenn wir uns morgen auf Rang 8 qualifizieren, dürfen wir zufrieden sein. Aber dazu müssen wir noch mehr machen. Auf dieser Bahn brauchst du volles Vertrauen ins Auto, du musst in einen guten Rhythmus kommen, das muss für Samstag unser Ziel sein.»

«Es ist noch unklar, was das Wetter am 31. Juli machen wird. Das kann natürlich alles über den Haufen werfen.»



Vettel tauchte am Hungaroring mit den Regenbogenfarben der LGBTQ-Gemeinde auf seinen Turnschuhen auf, seit 30. Juli trägt er auch einen Helm mit auffälligem Regenbogen. Seb sagt dazu: «Ich will einfach auf Missstände hinweisen, die in einem Land der europäischen Gemeinschaft herrschen. Es sollte heute doch nicht mehr darüber diskutiert werden müssen, dass Menschen frei wählen, welche Menschen sie lieben oder wie sich ihr Leben gestalten sollen. Da braucht es gewiss keine Gesetze von sturen Köpfen, die das unterbinden wollen. Meine Farben sollen ein wenig mithelfen, das zu unterstützen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass eine freie Ausrichtung nicht normal sein soll.»





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881





1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889