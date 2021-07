Ferrari-Junior Mick Schumacher: «Ein neuer Rekord»

Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher kann auf dem kniffligen Hungaroring die Mängel seines Rennwagens nicht kaschieren – Rang 18. «Es ist offensichtlich, dass wir hinterher hinken.»

Auch das Talent von Mick Schumacher kann nicht kaschieren, dass sein Haas-Rennstall gemessen an den direkten Gegnern Alfa Romeo und Williams immer weiter zurückrutscht: Seit Imola Mitte April sind keine neuen Teile mehr an seinen Rennwagen gekommen, bei den Gegnern hält der Fluss an Evo-Teilen teilweise bis heute an.

Da ist selbst beim unbestrittenen Talent des Formel-2-Champions wenig auszurichten, also gucken wir uns an, wo Nikita Mazepin gelandet ist – der erste Gradmesser ist bekanntlich immer der Stallgefährte.

Erstes Training

17. Mick Schumacher, 1:20,383 min

19. Nikita Mazepin, 1:20,992

Zweites Training

18. Mick Schumacher, 1:19,817

20. Nikita Mazepin, 1:21,881

Mick Schumacher nach dem Training: «Das war ein guter Start ins Wochenende insofern, dass wir unser geplantes Programm durcharbeiten konnten. Es ist offensichtlich, dass wir in Sachen Speed der Konkurrenz hinterher hinken. Aber wenn uns eine gute Runde gelingt, können wir den Williams vielleicht näher kommen. Zwischendurch zeigte unsere Messung 63 Grad Pistentemperatur, das habe ich noch nie gesehen. Aber die Wetterprognose sieht so aus, dass wir an den kommenden Tagen nicht mehr ganz so heisses Wetter haben werden. Mal sehen, wie sich das auswirken wird.»





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881





1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889