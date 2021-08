Jack Aitken (Williams) nach Wirbelbrüchen: Neue OP 14.08.2021 - 12:58 Von Mathias Brunner

© LAT Jack Aitken

Williams-Reservist Jack Aitken (25) zog sich am 1. August in Spa-Francorchamps Brüche an Rückenwirbeln und am Schlüsselbein zu. Nach einer neuen Operation will er im September auf die Rennstrecke zurück.